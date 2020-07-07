Недвижимость

Новый дом в Дновском районе сдадут в эксплуатацию в конце сентября

Готовность нового многоквартирного дома в Дновском районе, куда будут переселены граждане из аварийного жилья, составляет 75%.

Об этом сообщил глава района Михаил Шауркин сегодня, 15 июля, на совещании по вопросу переселения граждан из аварийного жилья, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Общая площадь дома составляет 1231 кв. м, планируется расселить 68 граждан. Глава района уточнил, что на 15 июля возведено три этажа здания, завершено обустройство стропильной системы. Кроме того, готова большая часть наружных и внутренних сетей, выполнена чистовая отделка полов, завершен монтаж вентиляционных шахт.

По словам, Михаила Шауркина, готовность дома составляет 75%, работы идет по графику. «Планируется ввести дом в эксплуатацию в конце сентября», - заключил глава района.