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Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

15.07.2020 13:44|ПсковКомментариев: 0

Сбербанк принял решение снизить первоначальный взнос по ипотеке на покупку готового и стоящего жилья. Так, для зарплатных клиентов первоначальный взнос упал с 15% до 10%, сообщается в пресс-релизе банка.

«Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке на покупку готового и стоящего жилья. Для участников зарплатных проектов банка минимальный первоначальный взнос снижен с 15% до 10% от стоимости недвижимости. Также первоначальный взнос снижен с 50% до 30% для клиентов, оформляющих ипотеку без подтверждения дохода и занятости», - говорится в сообщении.

В банке уточнили, что минимальный первоначальный взнос может использоваться для приобретения готового и строящего жилья в ипотеку за исключением госпрограмм, военной ипотеки и загородной недвижимости, пишет ТАСС. 

В начале июля Сбербанк также снизил процентные ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта.

Теги: #ипотека #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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