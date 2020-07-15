Недвижимость

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

Сбербанк принял решение снизить первоначальный взнос по ипотеке на покупку готового и стоящего жилья. Так, для зарплатных клиентов первоначальный взнос упал с 15% до 10%, сообщается в пресс-релизе банка.

«Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке на покупку готового и стоящего жилья. Для участников зарплатных проектов банка минимальный первоначальный взнос снижен с 15% до 10% от стоимости недвижимости. Также первоначальный взнос снижен с 50% до 30% для клиентов, оформляющих ипотеку без подтверждения дохода и занятости», - говорится в сообщении.

В банке уточнили, что минимальный первоначальный взнос может использоваться для приобретения готового и строящего жилья в ипотеку за исключением госпрограмм, военной ипотеки и загородной недвижимости, пишет ТАСС.

В начале июля Сбербанк также снизил процентные ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта.