Недвижимость

Псковский опыт: как купить квартиру в ипотеку под низкий процент

Однокомнатная квартира европланировки на Завеличье в строящемся доме, общая площадь 47.11 кв. м, кухня-столовая 24,11 кв. м. и спальня 9,64 кв. м с выходом на балкон. Согласитесь, неплохой старт для семьи, не имеющей жилья или мечтающей об улучшении жилищных условий. Как вы думаете, реально ли найти на рынке предложение о покупке такой квартиры в ипотеку под низкий процент?

Если вы уверены, что это невозможно, значит, вы просто пока не слышали о программе «Господдержка 2020». Между тем многие семьи в Псковской области уже сделали свой выбор, сказав «да» беспрецедентно выгодной ипотеке.

Невозможное возможно

Условия действительно беспрецедентны. Постановление Правительства № 566, которое дает возможность субсидировать ипотечные кредиты по ставке не более 6,5% годовых, вступило в силу 2 мая 2020 года. Многие банки подошли к тарифам в новой ипотечной госпрограмме с позиций еще большей выгоды для клиентов, предлагая разные дисконты при выполнении заемщиком определенных условий.

Например, в середине мая Сбербанк ввел скидку к базовой ставке при использовании заемщиком сервиса «Электронная регистрация», получить ипотеку с господдержкой в Сбербанке сейчас можно под 6,1%. Кроме того, электронная регистрация позволяет стать собственником в ускоренном формате, в среднем за 1 день. Эта акция распространяется также на ипотеку для семей с детьми, для них ставка составит 4,7% годовых.

«Спрос на ипотеку сейчас растет, - говорит управляющий Псковским отделением ПАО «Сбербанк России» Анна Тарасенко. - Большой популярностью пользуются программа с государственной поддержкой. В Псковское отделение подано уже более 500 заявок на ипотеку с господдержкой на общую сумму более 800 млн рублей. За счет хороших условий и качественного сервиса покупка новостроек стала более доступной для населения».

Кстати, интерес псковичей к госпрограмме стимулирует и застройщиков, которым нелегко пришлось в период пандемии. В партнерстве с банком они предлагают покупателям недвижимости дополнительные преференции, позволяющие еще больше снизить ипотечный процент.

Чтобы выбрать квартиру, которая продается такой строительной компанией, клиенту достаточно заполнить форму на ДомКлик, с ним свяжутся менеджеры ДомКлик и предложат выгодные предложения от застройщиков – партнеров банка. Можно и самостоятельно найти такие квартиры на этом сервисе - в Пскове они есть, раскупаются как горячие пирожки, так что лучше поторопиться.

Чем больше, тем лучше

Впрочем, строительная сфера после некоторого затишья в отрасли начинает оживать, стремясь к наращиванию темпов возведения жилья. На днях заместитель губернатора Василий Осипов сообщил о том, что в ближайшие годы Псковская область, согласно плану, должна выйти на рубеж строительства жилых домов в отметку более чем 300 тысяч кв. м в год. А значит, возможностей найти жилье своей мечты у жителей региона прибавится.

В качестве примера можно привести работу государственной компании ОАО «Псковжилстрой». За прошлый год застройщик ввел в эксплуатацию 35 тыс. кв. м. жилья. В настоящее время - возводит 7 жилых домов и один детский сад в деревне Борисовичи на Дальнем Завеличье. И. о. генерального директора Владислав Абрамов рассказал, что основной упор делается на качество жилья, усиление строительного контроля и продажу квартир с отделкой.

«Наша цель - строить дома, в которых безопасно и комфортно жить, - говорит Владислав Абрамов. - Планируем улучшить ситуацию с парковочными местами и детскими площадками в каждом строящемся районе, эту задачу решает прекрасный специалист - главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин. Еще важный момент: зачастую люди берут ипотеку на жилье с отделкой, а потом вынуждены оформлять кредит еще и на ремонт, потому что все в новой квартире нужно переделывать. Сейчас мы готовимся запускать в продажу квартиры с качественной и эстетичной отделкой. Стоимость квадратного метра таких квартир возрастет в цене примерно на 7 тыс. кв. м. Увидеть все своими глазами можно будет в шоу-румах».

Квартира на лоне природы

В поисках современного доступного жилья псковичи все реже рассматривают дорогой центр (новостроек там раз-два и обчелся) и все чаще выбирают дальнее Завеличье. Район перспективный, развивающийся впечатляющими темпами: новая школа, строящийся детский садик, поликлиника, ледовый дворец и бассейн, масса гипермаркетов, кинотеатр, хорошее транспортное сообщение - как говорится, что еще для жизни надо?

Именно в этом районе расположены новые жилые комплексы, где можно приобрести квартиру в ипотеку под выгодный процент. Предложения - на любой вкус. Нравится малоэтажная застройка? Присмотритесь к ЖК «Балтийская жемчужина». Это гармоничный архитектурный ансамбль на улице Завеличенской, состоящий в настоящее время из пяти 5-этажных кирпичных домов повышенного комфорта.

«Это комплекс, построенный в едином стиле, - рассказывает заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО «Псковжилстрой» Ольга Иванова. - Дома полностью кирпичные. Кирпич не обычный, а керамический, очень прочный, экологически чистый и теплоемкий. «Балтийская жемчужина» находится в черте города, но вместе с тем на некотором удалении от центральных загруженных магистралей. По сути, вы живете на лоне природы, дышите чистым воздухом, любуетесь прекрасными закатами, можете даже зайцев увидеть на поляне у дома, но при этом пользуетесь всеми благами цивилизации».

Кроме того, в настоящее время разрабатывается и согласовывается проект благоустройства прилегающей к ЖК территории: здесь будут не только разные площадки для детей всех возрастов, но и уникальное пространство, где смогут отдохнуть местные жители.

Если вы подбираете квартиру эконом-класса, но хотите не потерять при этом в качестве, - обратите внимание на два девятиэтажных дома, расположенные также по улице Завеличенской, - №17 и №28.

Как говорят в компании «Псковжилстрой», это квинтэссенция современных технологий и проверенных материалов. Монолитный каркас дома дает надежность, а кирпичная кладка обеспечивает достойный уровень шумоизоляции и микроклимата. Отличный выбор для молодых семей!

К слову, именно здесь мы нашли ту самую квартиру, о которой шла речь в самом начале публикации. Квартира на третьем этаже, с хорошей планировкой, большим балконом...

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