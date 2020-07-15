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Сбербанк возобновил прием заявок на сельскую ипотеку по ставке от 2,7% годовых

03.08.2020 17:13|ПсковКомментариев: 0

Сбербанк возобновил прием заявок по программе «Сельская ипотека». Ставка в рамках программы составляет 3% годовых, а при использовании сервиса «Электронная регистрация» - снижается до 2,7% годовых, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка. 

Приобрести жилье по программе можно:

  • на вторичном рынке - у физического или юридического лица по договору купли-продажи;

  • на первичном рынке - только у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования.

Условия программы:

  • Объект недвижимости должен быть расположен в сельской местности. Участвуют все субъекты РФ, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

  • Максимальная сумма кредита: для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа — 5 млн рублей, для остальных регионов - 3 млн рублей.

  • Максимальный срок кредита - 25 лет.

  • Минимальный первоначальный взнос - 15% от общей суммы кредита.

Оформить ипотеку по льготной программе со сниженной ставкой и найти жилье можно онлайн на DomClick.ru.

Программа действует до 31 декабря 2022 года. Новый ипотечный продукт создан на основе государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» с субсидированием процентной ставки.

«Спрос на сельскую ипотеку огромный. Когда мы стартовали с программой в мае этого года, выделенный Минсельхозом для банка годовой лимит - 97 миллионов рублей - был разобран за 8 часов. За это время банк принял примерно 1100 заявок. Мы рады снова предложить клиентам эту программу и надеемся, что она поможет тысячам людей по всей стране улучшить жилищные условия на выгодных условиях», - прокомментировал директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

Теги: #ипотека #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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