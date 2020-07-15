Недвижимость

В России предложили сократить процесс ввода малоэтажного жилья

Процесс ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья предложили сократить вдвое. С такой инициативой в Минстрой обратился подкомитет по малоэтажному и коттеджному строительству «Деловой России», пишут «Известия».

В настоящее время ввод жилья в эксплуатацию занимает в среднем 2,5 месяца. В течение этого времени застройщики не могут раскрыть эскроу-счета и вынуждены платить банкам процент за проектное финансирование. Снятие излишних барьеров, по мнению делового сообщества, позволит снизить стоимость малоэтажек.

Кроме того, предлагается обязать банки снижать ставки по проектным кредитам до минимальных 0,5% на период прохождения застройщиком этапа передачи объекта в эксплуатацию. По оценке генерального директора VSN Realty Яны Глазуновой, стоимость малоэтажки, если инициатива будет реализована, может уменьшиться примерно на 5%.

На данный момент инициативу уже поддержали в Госдуме, Общественной палате России и Общественном совете при Минстрое.

«Инициатива не просто своевременная, но даже несколько запоздавшая: сокращение срока проверочных мероприятий было бы логичным дополнением проектного финансирования изначально», — полагает первый зампред комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты РФ Артем Кирьянов.