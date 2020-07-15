Недвижимость

Власти РФ частично погасили ипотеку более 70 тысяч многодетных семей

Более 71,7 тысяч многодетных семей смогли получить господдержку в размере до 450 тысяч рублей на погашение части долга по ипотеке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «ДОМ.РФ».

Речь идет о семьях, в которых в период с 1 января 2019 года родился третий и последующий ребенок, говорится в сообщении. Как отмечается, в Подмосковье одобрено более 4,9 тысяч заявок на компенсации, в Башкирии - 2,9 тысяч, в Свердловской области - 2,8 тысяч. Также в пятерку регионов-лидеров по количеству запросов на господдержку входят Москва и Татарстан, где одобрено по 2,7 тысяч заявок.

Ранее сообщалось, что правительство дополнительно выделило 11,8 млрд рублей для частичного погашения ипотеки семьям с детьми.

В сентябре 2019 года правительство утвердило разработанные Минфином правила выплаты 450 тыс. рублей для погашения ипотечных кредитов многодетных семей. Средства будут выделяться однократно, в отношении только одного ипотечного кредита.

Программой могут воспользоваться семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился либо родится третий и последующие дети. Чтобы получить поддержку, заемщик должен обратиться к кредитору с заявлением о погашении части ипотечного кредита, приложить документы, удостоверяющие личность и гражданство заявителя и его детей, материнство или отцовство, а также документы о предоставлении ипотечного кредита и покупке жилья или земельного участка под строительство индивидуального жилого дома.