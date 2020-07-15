Недвижимость

Псковичи могут получить скидку по ипотеке на покупку жилого дома

ДомКлик от Сбербанка расширяет действие специальной акции «Скидка 0,3% на ДомКлик» на всю категорию вторичной недвижимости. Получить скидку в 0,3 процентных пункта на ставку по ипотеке Сбербанка по программе кредитования «Готовое жилье» теперь можно не только при покупке квартиры, но и при покупке жилого дома, части дома или таунхауса с сайта DomClick.ru, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Ранее специальная скидка по ипотеке действовала только на покупку квартир на DomClick.ru.

На какие дома можно получить скидку 0,3 процентных пункта на ставку по ипотеке:

жилые дома, части жилых домов, таунхаусы, расположенные на землях населенного пункта с назначением ИЖС

дом предназначен для постоянного проживания, зарегистрирован в Росреестре как недвижимость на вторичном рынке и подходит под программу кредитования «Готовое жилье»

на земельном участке и кадастровом плане участка нет других объектов недвижимости, кроме данного жилого дома

в объявлении указан кадастровый номер земельного участка и дома

объявление о продаже дома отмечено значком «Скидка 0,3%» и отправлено на одобрение с сайта DomClick.ru.

«Мы видим, что скидка на ставку по ипотеке при покупке квартир на ДомКлик пользуется спросом среди клиентов банка. Вместе с этим растет спрос на покупку домов. Поэтому мы приняли решение расширить действие акции "Скидка 0,3%". Уже почти 5 000 домов по всей России доступны на ДомКлик для покупки со скидкой на ставку по ипотеке, еще больше 2 000 получат скидку в ближайшее время. Сниженная ставка в совокупности с другими онлайн-сервисами ДомКлик позволит клиентам совершить сделку не только удобно и быстро, но и выгодно», - отметил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

Подать заявку на ипотеку и найти квартиру или дом со скидкой на ставку по ипотеке можно онлайн на DomClick.ru.