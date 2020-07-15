Недвижимость

Зарубежные инвестиции в недвижимость России сократились в разы

Объем зарубежных инвестиций в недвижимость России в январе-июне уменьшился в 7 раз относительно аналогичного периода прошлого года.

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«Наблюдается резкое снижение объемов инвестированных средств иностранных игроков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем их вложений снизился в семь раз — до 3,7 млрд рублей», — приводит ТАСС выдержку из материалов компании Knight Frank.

При этом управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков прогнозирует, что ослабление активности международных инвесторов в России ожидается и в дальнейшем, пишет «Росбалт».