Недвижимость

Мутко заявил, что 40% россиян никогда не смогут взять ипотеку

Генеральный директор компании ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что около 40% граждан России никогда не смогут взять ипотеку вне зависимости от уровня процентной ставки.

«Ипотека не является единственным инструментом для улучшения жилищных условий граждан, потому что, даже если мы опустим процентную ставку до нуля, 40% все равно будут неспособны взять ипотеку», — сказал Мутко.

Он добавил, что для решения жилищной проблемы в стране нужно прибегать также к другим государственным механизмам: индивидуальное жилищное строительство, развитие рынка аренды и создание соответствующей инфраструктуры в регионах, сообщает «Интерфакс».

Согласно данным агентства, около 75% строящегося жилья в РФ покупается с помощью ипотеки. Ежегодно к этому инструменту прибегают около 1 млн российских семей.