Недвижимость

Псковичам рассказали, как обезопасить недвижимость от мошенников

Любой владелец недвижимости может наложить запрет на совершение регистрационных действий с объектом недвижимого имущества без своего личного участия. При этом без личного участия его нельзя будет продать, наложить обременения (сделать залогом в ипотечном кредитовании) или провести любые изменения в правоустанавливающих документах в государственных регистрирующих органах, сообщили Псковской Ленте Новостей в Кадастровой палате по Псковской области.

«Для этого псковичу или жителю региона достаточно обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) с заявлением о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения, прекращения права на принадлежащие ему объекты недвижимости без его личного участия или участия его законного представителя. Подать заявление также можно и в электронном виде посредством портала электронных услуг Росреестра, удостоверив его электронной цифровой подписью», - рассказала эксперт Кадастровой палаты Юлия Тимофеева.

После рассмотрения заявления в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) на недвижимое имущество вносится соответствующая запись, которая будет являться основанием для возврата без рассмотрения заявления, представленного иным лицом на государственную регистрацию перехода, ограничения, прекращения права на соответствующий объект недвижимости.

При наличии такой записи никто не сможет распоряжаться принадлежащим гражданину объектом недвижимости, даже при наличии выданной доверенности.

За внесение в ЕГРН записи о принятии заявления о невозможности госрегистрации без личного участия правообладателя государственная пошлина не взимается.