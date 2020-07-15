Недвижимость

Минфин предлагает упростить приватизацию госимущества

Приватизацию госимущества разрешат без включения объектов в федеральный прогнозный план. Соответствующий законопроект подготовил Минфин для ускорения темпов оборота недвижимого и движимого имущества, не приносящего доход и не востребованного государством, пишет газета «Известия».

В документе речь идет об объектах, кадастровая и балансовая стоимость (если кадастровая не определена) которых составляет менее 100 млн рублей, а также объектах движимого имущества (за исключением акций и долей в уставных капиталах хозяйственных обществ). Планируется, что правительство получит полномочия по утверждению перечня таких объектов, а также право на его изменение.

Кроме того, предлагается регламентировать правила проведения аукционов для такого типа госимущества. Если в торгах участвует только одно лицо, то они должны быть признаны несостоявшимися. Однако сделка в такой ситуации все равно будет возможна. Договор заключается с единственным покупателем по начальной цене продажи объекта или цене предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».

В Госдуме к инициативе отнеслись неоднозначно, однако правительство заявило о ее поддержке, отмечает источник.