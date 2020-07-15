Новый коттеджный поселок «Скай Гарден»: домашний уют современных технологий в Пскове

Сложно найти псковича, который не мечтал бы обменять квартиру на собственный дом. Кому-то надоели шумные соседи, кто-то хочет расширить жилплощадь, для некоторых свой коттедж - это возможность завести огородик и каждое летнее утро начинать со свежих овощей и фруктов. При этом мало кто хотел бы переезжать из города со всеми его возможностями и комфортом в деревню. В идеале - жить в Пскове, но в своем коттедже.
Совместить приятное с полезным несложно: новый коттеджный поселок «Скай Гарден» - это 18 современных домов со всеми коммуникациями в районе гипермаркета «Лента» на Завеличье. Сдача первой очереди - уже в конце этого года!
Вот семь причин, почему «Скай Гарден» - это отличный выбор:
1. Дома в стиле хайтек построены из качественных материалов;
2. Подведены все коммуникации;
3. Закрытая охраняемая территория;
4. Территория поселка благоустроена;
5. Участки от 10 соток;
6. На всех участках выполнено озеленение;
7. Развитая инфраструктура района: 15 минут на машине - и вы в центре Пскова!
«Цена и качество коттеджей соответствуют друг другу, - рассказали в офисе застройщика ООО «Советская». – Наша миссия - создавать новую городскую среду, комфортную и естественную для псковичей».
Жить в своем доме, ощущать свободу и легкость жизни без оглядки на соседей, радоваться каждому новому дню и растить детей на свежем воздухе - это бесценно!
Застройщик ООО «Советская»: мечты, которые становятся реальностью!
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