Недвижимость

Новый коттеджный поселок «Скай Гарден»: домашний уют современных технологий в Пскове

Сложно найти псковича, который не мечтал бы обменять квартиру на собственный дом. Кому-то надоели шумные соседи, кто-то хочет расширить жилплощадь, для некоторых свой коттедж - это возможность завести огородик и каждое летнее утро начинать со свежих овощей и фруктов. При этом мало кто хотел бы переезжать из города со всеми его возможностями и комфортом в деревню. В идеале - жить в Пскове, но в своем коттедже.

Совместить приятное с полезным несложно: новый коттеджный поселок «Скай Гарден» - это 18 современных домов со всеми коммуникациями в районе гипермаркета «Лента» на Завеличье. Сдача первой очереди - уже в конце этого года!

Вот семь причин, почему «Скай Гарден» - это отличный выбор:

1. Дома в стиле хайтек построены из качественных материалов;

2. Подведены все коммуникации;

3. Закрытая охраняемая территория;

4. Территория поселка благоустроена;

5. Участки от 10 соток;

6. На всех участках выполнено озеленение;

7. Развитая инфраструктура района: 15 минут на машине - и вы в центре Пскова!

«Цена и качество коттеджей соответствуют друг другу, - рассказали в офисе застройщика ООО «Советская». – Наша миссия - создавать новую городскую среду, комфортную и естественную для псковичей».

Жить в своем доме, ощущать свободу и легкость жизни без оглядки на соседей, радоваться каждому новому дню и растить детей на свежем воздухе - это бесценно!

Застройщик ООО «Советская»: мечты, которые становятся реальностью!

Тел. (8112)70-27-28.