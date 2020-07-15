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Недвижимость

Псковичи смогут купить квартиру в новом жилом комплексе по сниженной ипотечной ставке 

01.09.2020 18:23|ПсковКомментариев: 0

В Пскове стартовали продажи квартир в строящемся современном жилом комплексе «Александрия». Будущие новоселы смогут приобрести жилье благодаря партнерским программам понижения процентной ставки для ипотечных заемщиков.

Как стало известно в рамках круглого стола, организованного Сбербанком и застройщиком ООО «СК «Возрождение-19», для будущих новоселов – покупателей жилья в новостройке возможно  снижение процентной ставки по ипотеке.

По словам начальника управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанк Анны Халеевой, снижение процентной ставки по ипотеке Сбербанка производится за счет партнерской программы субсидирования. Клиент получает дисконт за счет компенсации ставки по кредиту застройщиком по выбранной им квартире. Минимальная ставка составит всего 1,2% по программе «для семей с детьми» и 2,6% по программе господдержки на первые 2 года (ставки приведены с учетом сервисов «Электронная регистрация» и «Добровольное Страхование Жизни»). На оставшийся срок ставка будет базовой и составит 4,7% и 6,1% соответственно.

Приведем пример: допустим, клиент хочет приобрести однокомнатную квартиру стоимостью 1 725 тыс. руб., в кредит он готов взять 1,5 млн. руб. и 225 тыс. руб. у него есть своих. Рассчитываем оптимальный срок ипотеки на 20 лет. В этом случае, ежемесячный платеж на первые 2 года составит всего 10,5 тыс. руб., а минимальный необходимый доход - 21 тыс. руб. Как видите, все очень просто и привлекательно.

Таким образом, для клиента с детьми из приведенного примера ипотечная ставка составит всего 1,2% годовых на первые 2 года. Согласитесь, таких ставок по ипотеке в регионе еще никогда не было. 

Говоря о ценовой доступности квартир в новом ЖК, генеральный директор ООО «СК «Возрождение-19» Иван Шатров отметил, что условия по ипотеке, предложенные Сбербанком, очень комфортны для псковичей.

«Это уровень ипотеки в развитых странах мира, - подчеркнул он. - Рекомендую всем потенциальным покупателям пользоваться этими условиями, пока они еще действуют».

Добавим, что строительство комплекса «Александрия» уже начато, первый дом планируется сдать в эксплуатацию в 1 квартале 2021 года. Дома одноподъездные, девятиэтажные, создают спокойную городскую среду без лишнего шума и напряженности, но с неизменным качеством городского комфорта жизни. Центром притяжения комплекса будет первая уникальная для Пскова и Псковского района пешеходная прогулочная зона с магазинами, кафе, пекарнями, салонами красоты и детскими центрами.

Застройщик – ООО «СК «Возрождение-19». Проектная декларация на строящийся объект недвижимости размещена (опубликована) в сети Интернет на сайте www.vozr19.ru, на сайте https://наш.дом.рф/ в ЕИСЖС, https://scandidom.com/property/pskov/22/.

Теги: #недвижимость #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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