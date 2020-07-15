Недвижимость

Квартиры с видом на будущее: почему псковичи выбирают ипотеку

Доступная ипотека: с недавних пор это не мечта, а самая настоящая реальность для тысяч псковичей, которые давно хотели улучшить свои жилищные условия. Совместные программы банков и застройщиков, действующие при государственной поддержке, позволяют сегодня приобрести жилье в Пскове по беспрецедентно низким процентным ставкам. Реальные истории и цифры - в нашем материале.

Семейные инвестиции

У псковички с прекрасным именем Любовь - двое детей, сын и дочь. «План по рождаемости мы выполнили», - смеется она и с удовольствием рассказывает об успехах своих подрастающих школьников. Именно с мыслью о них семья и купила квартиру в строящемся доме на Венской, 8, в жилом комплексе «Европа». «Я очень хотела правильно распорядиться материнским капиталом, - объясняет Любовь. - Сейчас, как мне кажется, вложения в недвижимость - самые выгодные. А учитывая ставки, которые предлагает Сбербанк, - выгодные вдвойне. Особенно для тех, у кого есть сбережения либо государственные сертификаты, которые могут улучшить жилищные условия. Недвижимость - это то, что было, есть и будет».

По словам Любови, о покупке квартиры она задумалась давно, решение не было спонтанным: предварительно псковичка изучила ипотечные предложения основных банковских структур, работающих в регионе. Взвесив все за и против, она сделала выбор в пользу программ Сбербанка. В первую очередь, подкупила низкая процентная ставка, а значит, - небольшая переплата по кредиту. Если раньше жилье можно было приобрести под 8-10%, сейчас Любови предложили 2,9% по программе господдержки на первые 2 года. А с учетом сервисов «Электронная регистрация» и «Добровольное Страхование Жизни» и того меньше - 2,6%. На оставшийся срок ставка будет базовой и составит 6,1%.

Во-вторых, как замечает псковичка, она поклонница современных технологий - с ними у Сбербанка тоже все в порядке. «Сервис электронной регистрации от Сбербанка - очень удобная программа: подписать документы на приобретение недвижимости можно электронной подписью, после чего отправить договор на регистрацию в Росреестр, - рассказывает Любовь. - Требуется всего одно посещение банка, при этом тебе еще и дополнительную скидку предоставляют за электронную регистрацию. Одобрение на получение ипотеки также можно получить онлайн: я загрузила приложение ДомКлик на смартфон, заполнила небольшую анкету, подгрузила туда свои паспортные данные в формате обычных фотографий, и в моем случае, так как я участник зарплатного проекта, в течение 10 минут получила одобрение. Все очень выгодно, четко, поэтапно. В приложении все предельно прозрачно: ты можешь выбрать свой вариант из массы возможных, при этом действительно сэкономить».

Наконец, третий важный момент: предложение по сниженной процентной ставкой действует на покупку новой квартиры в ЖК «Европа».

«Наш дом сдается в этом году, - отмечает Любовь. - Район на сегодня является очень развитым и перспективным: Ледовый дворец, торговые комплексы, школы, детские сады - все рядом. Квартира европланировки, порядка 39 кв. м, очень интересная, современная, а учитывая наличие большой кухни-гостиной и спальни - в ней есть весь функционал двухкомнатной квартиры».

В результате - хорошая квартира в хорошем районе на очень выгодных условиях. «Я рада, мне кажется, я все сделала в нужный момент и вовремя, - признается Любовь. - Пока дети маленькие, на зиму сюда будет переезжать моя мама - она живет в сельской местности».

К слову, благодаря экономии на низком проценте семья Любови уже обдумывает следующий этап приятных хлопот - ремонт, и в дальнейшем - покупку мебели.

Квартира за день

Низкие процентные ставки, которые позволили сотням псковичей стать владельцами квартир в последние несколько месяцев, - результат апрельского решения Правительства РФ по льготным ипотечным кредитам на жилье в новостройках. Условия для заемщиков общие: ставка на весь срок кредита ограничена планкой 6,1%, первоначальный взнос - не менее 15%, сумма кредита - не более 6 млн рублей (в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - не более 12 млн рублей).

Российские банки среагировали на это решение сверхоперативно: благодаря господдержке и партнерским программам застройщиков удалось выработать уникальные предложения по ставкам, которые, как утверждают эксперты, сравнимы с европейскими. Псков - не исключение. За примерами далеко ходить не надо: «умные метры» на Венской, 5 в ЖК «Европа» от застройщика ГК «ЛУГ» сейчас можно приобрести по ипотеке Сбербанка в рамках партнерской программы «субсидирования».

Покупатель получает дисконт за счет компенсации ставки по кредиту застройщиком по выбранной им квартире. Минимальная ставка составляет всего 1,2% по программе «для семей с детьми» и 2,6% по программе господдержки на первые 2 года (ставки приведены с учетом сервисов Электронная регистрация и Добровольное Страхование Жизни). На оставшийся срок ставка будет базовой и составит 4,7% и 6,1% соответственно.

Неудивительно, что псковичи не преминули воспользоваться выгодной ситуацией: количество запросов на ипотеку растет не по дням, а по часам, ведь льготная ипотека будет действовать до 1 ноября этого года. Пока неизвестно, планирует ли государство продлить успешный опыт.

Анна Тарасенко, управляющий Псковским отделением ПАО Сбербанк: «Запуск программы ипотечного кредитования с господдержкой сделал покупку новостроек более доступной для населения. Спрос растет, сегодня к нам в банк подано уже более 800 заявок на сумму более 1 млрд 300 млн руб. на ипотеку с господдержкой. Подать заявку можно буквально не вставая с дивана, через сайт «ДомКлик». А для регистрации сделки удобно воспользоваться сервисом электронной регистрации. Этот сервис позволяет удаленно зарегистрировать объект недвижимости без посещения МФЦ или Росреестра. В Пскове такие сделки регистрируются в ускоренном формате, в среднем за 1 день».

Жить в «Европе»

Жилой комплекс «Европа» на границе Пскова и Псковского района вдоль Рижского шоссе уже давно воспринимается жителями как неотъемлемая часть города. Первые новоселы ЖК еще помнят, как их друзья приходили к ним в гости, как на экскурсию: оценить прекрасные виды, порадоваться отличным планировкам, удивиться благоустроенным дворам. К комфорту привыкают быстро, но до сих пор «Европа» для многих - это пример оптимального соотношения «цена - качество» на рынке псковской недвижимости.

Действительно, разработчики проекта продумали все. «Мы постарались создать для местных жителей неповторимое, современное и очень удобное внутреннее пространство, - отмечают, в частности, специалисты компании-застройщика. - Во дворах продуманы и парковочные места, и спортивные, и детские площадки. Проведено озеленение. Еще одна европейская новация - углубленные капсульные контейнеры для мусора за пределами двора».

Настоящей изюминкой «Европы» является инновационный подход архитекторов к планированию жилых помещений. Известно, что в европейских странах люди привыкли жить с комфортом, но не любят платить за лишнее, тем более за нефункциональные метры. «Наше жилье не имеет аналогов в Пскове, - отмечают в ГК «ЛУГ». - Покупатели могут убедиться в реализованной философии "умных метров" каждая квартира максимально продумана и функциональна. У вас есть возможность получить максимальный комфорт за меньшие деньги».

«Умные метры» - это комфорт и уют для каждого. Здесь есть место для сбора и общения всей семьи, и у каждого есть место для отдыха и уединения. Это свобода действий для самых творческих и активных представлены максимальные возможности по перепланировке: несущим является только внешний периметр стен. Это европейский подход к планированию. В линейке квартир есть те, которые объединяют кухню и гостиную. При этом спальня сохраняется в отдельной комнате. Есть и варианты классической планировки.

В настоящее время идет строительство дома по улице Венской, 5. Новый дом расположился в благоустроенном районе с парковками для автомобилей, детским садом-яслями, игровыми площадками и другими построенными и благоустроенными объектами.

В доме на ул. Венской, 5 вы покупаете «умные метры»! Выбирайте новые стандарты жизни вместе с ГК «ЛУГ»!

По вопросам покупки квартир в ЖК «Европа» обращайтесь по телефонам: 793-793 и 793-794. Рассчитать платежи по ипотеки по партнерской программе ипотеки вы можете на сайте ДомКлик.

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Покупка нового жилья, которое будет отвечать вашим представлениям о безопасности, комфорте и практичности, — дело важное, даже первостепенное. Ведь в новой квартире вы проведете долгие годы, создадите уютную атмосферу, которая будет отвечать вашему внутреннему состоянию и, кто знает, может быть, станет будущим домом для ваших детей.

Сегодня найти такую квартиру несложно. А купить ее - еще проще.

Елена Никитина