Недвижимость

Какие коммерческие объекты могут находиться в многоквартирном доме - комментарий эксперта

Российское законодательство допускает использование жилых помещений не только по прямому назначению – для проживания, но также и для ведения бизнеса.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Кадастровой палаты Псковской области, согласно статье 17 Жилищного кодекса, профессиональную или индивидуальную предпринимательскую деятельность в жилом помещении могут вести законно проживающие в нем граждане, при условии, что будут соблюдены права других жильцов, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение. То есть работа предпринимателя не должна доставлять неудобства другим жильцам квартиры, а также соседям по дому, приводить к нарушению санитарных норм и правил техники безопасности при эксплуатации жилого помещения, наносить ущерб инженерному оборудованию или конструкции здания.

«Вести бизнес в домашних условиях имеют право физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели или самозанятые, - объяснила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Ирина Ояотс. – Часто дом и работу совмещают репетиторы, переводчики, юристы, бухгалтеры, программисты, портные и т.д».

Действующее законодательство не запрещает организацию небольшого частного производства (упаковка товаров, изготовление сувениров, небольшое кондитерское производство), но рассчитывать на большие объемы выработки не стоит: Жилищный кодекс запрещает размещать в жилых помещениях промышленные производства. Следовательно, возможность использования станков или больших приборов, которые нарушают допустимые уровни шума или вибрации автоматически исключены.

Другой запрет Жилищного кодекса распространяется на ведение в жилых помещениях миссионерской деятельности, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Кроме того, с 1 октября 2019 года вступили в силу требования, запрещающие размещение гостиниц в жилых помещениях многоквартирных домов. Кроме того, с указанной даты жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг.

«При желании масштабировать бизнес, организовать в многоквартирном доме полноценный офис, бюро, ателье, магазин, кафе-кондитерскую - с вывеской, отдельным входом и штатом сотрудников - предпринимателю придется поменять назначение помещения с жилого на нежилое», - пояснила эксперт.

Нежилые помещения в многоквартирном доме предназначены только для ведения коммерческой, административной, общественной и другой деятельности и не могут использоваться для временного или постоянного проживания граждан. Как правило, в них располагаются магазины, аптеки, салоны красоты, офисы, медицинские учреждения, детские сады, предприятия коммунально-бытовой сферы и т.д.

Деятельность в нежилом помещении строго ограничена противопожарными, санитарными и градостроительными нормами и не должна приводить к загрязнению воздуха и территории жилой застройки, превышению допустимого уровня шума, создавать угрозу жизни или здоровью жильцов дома.

В частности, закон запрещает размещать в жилых домах магазины по продаже взрывоопасных веществ и материалов, синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин, автомобильных масел.

Под запрет также попадают заведения, работающие после 23 часов, учреждения и магазины ритуальных услуг, склады любого назначения, специализированные рыбные магазины, бани и сауны, прачечные и химчистки, общественные туалеты.

Проводить процедуру перевода необходимо в соответствии с требованиями законодательства. Так, основным моментом данного процесса становится: получение согласия большинства собственников помещений в многоквартирном доме, согласие владельцев примыкающих к будущему нежилому помещению квартир и оборудование помещения отдельным входом. Закон направлен на то, чтобы максимально учитывать мнение жильцов, которые вправе сами определить, будет ли в их многоквартирном доме очередное коммерческое помещение или нет.