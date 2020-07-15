Недвижимость

Многодетным семьям предлагают выделять землю на месте снесенных домов

Многодетным семьям в населенных пунктах с численностью до 30 тысяч человек предложили бесплатно выделять земельные участки, на которых ранее были аварийные многоквартирные дома, под индивидуальное строительство. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, пишет «Парламентская газета».

Авторы инициативы отмечают, что земельные участки будут выделяться в​ случаях, установленных региональными властями, при этом на​ них смогут рассчитывать и​ другие категории граждан в​ случаях, предусмотренных федеральным и​ региональным законодательством.

Также расселение аварийного жилья в России в целом предлагается ускорить за счет перераспределения средств. Часть денег, которые планировалось использовать в 2024-м, парламентарии предлагают расходовать в 2022-м.

Кроме того, программу переселения хотят разделить на этапы. Один этап будет рассчитываться исходя из баланса между выделенными на программу в определенном регионе деньгами и объемами построенного жилья. То есть, условно, денег не должно быть выделено больше, чем на них можно снести и построить нового жилья, и наоборот.