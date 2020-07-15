Недвижимость

100 лифтов планируется заменить в многоэтажках Пскова в 2021 году

100 лифтов планируется заменить в многоквартирных домах Пскова в 2021 году. Об этом сообщил руководитель регионального Фонда капремонта Виктор Иващенко в беседе с корреспондентом радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«В следующем году планируем провести ремонт лифтов, - рассказал он. - Готовится программа по ускоренной замене лифтов - 100 лифтов по городу Пскову».

Сейчас начинаются торги по заключению контрактов на 2021 год, также в следующем году планируется отремонтировать газовое оборудование в тех домах, где срок его эксплуатации уже завершился, добавил руководитель регионального Фонда капремонта.

Кроме того, Виктор Иващенко сообщил, что в этом году капитальный ремонт должны провести в 11 многоквартирных домах, но у него есть опасения в части теплоснабжения одного из таких домов в Пскове. «Постараемся все сделать, чтобы тепло было подано своевременно. Есть проблема по теплоузлам - где-то не поступило оборудование. По каждому случаю разбираемся», - заверил он.

«Подрядчики дают обязательство, что все будет сделано вовремя, и к отопительному сезону у нас не будет никаких срывов», - подчеркнул Виктор Иващенко.

Всего в регионе работают от 30 до 32 подрядных организаций. «В этом году пришли подрядные организации из Санкт-Петербурга, работали новгородские компании. На сегодняшний день за то, что не приступили к работам и некачественно выполняют работы, предостережения о расторжении договоров направлены 11 подрядным организациям. Предложено в течение 15 дней или активизировать работу, или устранить недостатки», - добавил Виктор Иващенко.