Недвижимость

Правительство изучает инициативу о бессрочной онлайн-ипотеке

Правительство РФ изучает инициативу о том, чтобы сделать онлайн-оформление ипотеки бессрочным. Об этом рассказали в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина. С таким предложением к зампреду правительства обратилась «Деловая Россия».

До 30 сентября банкам разрешено открывать счета и вклады без личного присутствия клиентов. Общественная организация совместно с ДОМ.РФ и застройщиками предлагают внести изменения в «антиотмывочный» закон, пишет газета «Известия».

Банк России разрешил заключать ипотечные сделки онлайн во время борьбы с коронавирусной инфекцией. Кредитным организациям позволили открывать счета и вклады без личного присутствия клиентов до 30 сентября.

Возможность удаленной выдачи ипотечных кредитов была очень востребована в период самоизоляции, отметили в ВТБ.

Возвращение ограничений на дистанционное заключение ипотечных сделок будет тормозить цифровизацию и развитие строительной отрасли, говорится в письме бизнес-объединения.