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Недвижимость

Застройщики требуют изменить правила предоставления сельской ипотеки

18.09.2020 08:15|ПсковКомментариев: 0

Компании-застройщики малоэтажного жилья, входящие в организацию «Деловая Россия», направили в Минстрой письмо со своими предложениями по развитию рынка индивидуального жилищного строительства. Речь, в частности, идет о программе «Сельская ипотека» - она, по мнению авторов, «включает в себя ряд ограничений и нормативно-правовых пробелов, которые являются тормозящими факторами для развития отрасли», пишет РБК со ссылкой на документ.

Пользу программы «Сельская ипотека», считают обратившиеся в Минстрой, нивелируют бюрократические препоны, связанные с участием Минсельхоза в согласовании заявок на получение ипотечного продукта, констатируют застройщики. Министерство может принимать решения в течение 20 дней, а покупатель с учетом всех процедур на получение ипотеки может ожидать решения банка до 30 календарных дней, указали авторы письма.

«Для девелоперов, которые строят частные дома за собственные средства, подобные сроки согласования повышают риск-ориентированность вложений и становятся откровенно неприемлемыми», — отмечено в письме. В связи с этим «Деловая Россия» предлагает исключить участие Минсельхоза из процедур согласования заявок либо ограничить срок принятия решения одним-тремя днями.

Фактическое рассмотрение заявок министерством сейчас занимает от одного до трех дней, прокомментировал представитель Минсельхоза. В министерстве напоминают, что на необходимости согласовывать реестры заемщиков с Минсельхозом настояло само банковское сообщество и это нужно, чтобы нивелировать риски несоответствия потенциального заемщика требованиям программы. Как раз Минсельхоз проверит, будет ли в рамках программы дом куплен или построен непосредственно на сельской территории и не одобряли ли ранее потенциальному заемщику сельскую ипотеку.

Застройщики недовольны и тем, что заемщик не может одновременно одобрить сельскую ипотеку в нескольких банках. В письме приводится такой пример: если заявку согласовал Россельхозбанк, а затем покупатель хочет также подать заявку в Сбербанк, то для этого нужно отозвать первую заявку, что может затянуть процесс получения ипотеки на несколько месяцев.

Компании из «Деловой России» просят Минстрой «поручить соответствующим службам провести мониторинг фактов монополизации рынка кредитных продуктов с наличием бюджетных субсидий отдельными кредитно-финансовыми организациями».

Еще один блок предложений «Деловой России» касается нечеткости требований, которые предъявляются к жилым домам для участия в программе. Для того чтобы строительные компании могли участвовать в сельской ипотеке, они должны строить жилые дома, пригодные для постоянного проживания, а также обеспеченными инженерными системами, площадь жилья должна быть не меньше норматива, установленного в расчете на одного члена семьи.

В Минсельхозе считают этот перечень требований исчерпывающим, но в «Деловой России» указывают, что требования, какие дома пригодны для постоянно проживания, сейчас не установлены. Пока этих правил нет, государственные жилищные инспекции самостоятельно решают, какие требования включать в список, чтобы считать помещение пригодным для проживания.

На практике этот законодательный пробел приводит к вольным трактовкам, которые в ряде случаев существенно усложняют процесс возведения и сдачи объекта, жалуются авторы письма. Одним из требований может быть установка санузлов, раковин, радиаторов, разводка электричества и прочее. «Таким образом, застройщиков фактически обязывают сдавать частный дом с отделкой. Это не только приводит к росту себестоимости жилья, но и лишает покупателя права выбора планировки и отдельных ее составляющих», — резюмировали застройщики.

Теги: #недвижимость #ипотека #сельская ипотека #застройщик
Источник: Псковская Лента Новостей
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