Недвижимость

В России могут запустить новый вид льготной ипотеки

В России предложили ввести новый вид льготной ипотеки. Речь идет о кредитах под 2-6% для детей-сирот, которые воспользуются жилищными сертификатами. Инициативу, которую вице-премьеру Татьяне Голиковой направил Общероссийский народный фронт уже рассматривают в правительстве. Ее поддерживают в Счетной палате и думском комитете по жилищной политике и ЖКХ, пишет газета «Известия».

В декабре прошлого года по итогам совещания в правительстве по вопросам обеспечения квартирами детей-сирот были сформированы поручения. В том числе проработка возможности оформления жилищного сертификата – поступление денег (стоимость положенной квартиры) на счет продавца жилья в безналичной форме. Именно для будущих обладателей этих документов предлагается ввести льготную ипотеку.

По данным Счетной палаты, около 200 тыс. выпускников детских домов не получили квартиры по достижении совершеннолетия — им приходится стоять в очереди годами.

Основная проблема, которая тормозит решение вопроса, — недостаток финансирования. Каждый год на эти цели выделяется примерно 32 млрд рублей. Но этих средств недостаточно — по оценке СП, чтобы обеспечить жильем всех детей-сирот, которые имеют на него право, но пока не получили квартиру. Единовременно нужно около 265 млрд рублей.

В связи с этим ОНФ предлагает включить в нацпроект «Жилье и городская среда» целевой показатель по обеспечению жильем всех детей-сирот, говорится в письме организации вице-премьеру Татьяне Голиковой. Это позволит ускорить исполнение обязательств перед сиротами, а также предусмотреть федеральное софинансирование большего размера, уточнила руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, член Общественной палаты Юлия Зимова.

В нацпроекте «Жилье и городская среда» отсутствует целевой показатель по обеспечению детей-сирот квартирами. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ также предлагает ввести его и определить Минстрой ответственным за исполнение, рассказал первый зампред комитета Сергей Пахомов.

Также он отметил, что льготная ипотека для детей-сирот станет актуальной мерой поддержки. Профильный комитет ГД поддерживает это предложение, как и идею дать возможность таким гражданам пользоваться жилищными сертификатами по всей стране.

Счетная палата поддержит все предложения, которые направлены на уменьшение и ликвидацию долга государства перед сиротами, сказали в СП.