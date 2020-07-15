Недвижимость

11 многоквартирных домов построили в Псковской области в этом году

11 многоквартирных (825 квартир) и 899 индивидуальных жилых домов общей площадью 137,8 тысячи квадратных метров построили в Псковской области за счет всех источников финансирования за восемь месяцев 2020 года. Это составило 70,3% к январю-августу 2019 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковстата.

Источник: Псковстат

Наиболее активно (рост на 25,7% к соответствующему периоду прошлого года) ведется жилищное строительство в областном центре. Объемы введенного жилья в городе Пскове и Псковском районе составляют более половины жилья, построенного в целом по Псковской области (в январе-августе 2020 года 58,6%).

Наибольший объем построенного жилья (56,9%) приходился на индивидуальных застройщиков, они ввели 93,7 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений.