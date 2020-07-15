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Сбербанк предложил застройщикам гарантию на приобретение земельного участка

22.09.2020 09:20|ПсковКомментариев: 0

Сбербанк предложил застройщикам новый продукт - банковскую гарантию на приобретение земельного участка. Гарантия используется в качестве обеспечения расчетов за землю, приобретаемую под возводимый жилой объект, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Гарантия позволяет застройщику не привлекать для оплаты земли собственные средства на начальном этапе проекта и обходится дешевле, чем кредит на покупку земли.

«По нашим оценкам около 20% земельных участков под строительство приобретаются в рассрочку, - отметил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сергей Бессонов. - Раньше застройщик передавал владельцу земли право на будущие квартиры, но после перехода на эскроу расчеты за землю путем передачи площадей в объекте усложнились. Поэтому мы предлагаем застройщикам выгодный и надежный механизм банковских гарантий. Ставка по гарантии ниже, чем по кредиту на покупку земли, а после получения разрешения дополнительно снижается в 2 раза. Кроме того, рассматривая гарантию, банк одновременно анализирует проект и в дальнейшем может предоставить застройщику проектное финансирование».

Банковская гарантия предоставляется опытным застройщикам, не имеющим существенных отклонений по срокам ввода объектов, а ее сумма может составлять до 50% от стоимости приобретаемого земельного участка/компании. Выполнение обязательств гарантируется при любой форме приобретения участка (купля-продажа; покупка компании, владеющей правами на землю; инвестиционный договор).

Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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