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Участки под строительство в Малой Гоголевке в настоящее время не выделяются - КУГИ

Предоставление земельных участков под индивидуальное строительство в деревне Малая Гоголевка в настоящее время не осуществляется. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по управлению государственным имуществом Псковской области (КУГИ).

Напомним, ранее защитники леса рядом с Корытовским лесопарком, жители деревни Малая Гоголевка, направили открытое письмо губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и чиновникам с просьбой прекратить выделение участков в этом лесном массиве. В обращении они указывали на то, что в лесном массиве продолжается нарезка земельных участков, несмотря на незаконность таких действий.

В комитете отметили, что вопрос выделения земельных участков неоднократно был предметом обсуждения с жителями деревни Малая Гоголевка, и на поставленные вопросы были даны исчерпывающие ответы.

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В КУГИ пояснили, что ранее выделенные земельные участки были предоставлены в соответствии с Земельным кодексом РФ и действующим на момент принятия решений градостроительным регламентом, установленным правилами землепользования и застройки (ПЗЗ) муниципального образования «Тямшанская волость» Псковского района.

30 июля были проведены публичные слушания по внесению изменений в ПЗЗ, по результатам которых в отношении массива территории, расположенного в деревне Малая Гоголевка, приказом комитета от 10.09.2020 N З854 О внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципальною образования «Тямшанская волость» Псковского района Псковской области» было решено установить территориальную зону Р-2 «Зона зеленых насаждений общего пользования», не предусматривающую возможность жилищного строительства, продолжили в комитете.

Кроме того, жители деревни Малая Гоголевка просили губернатора проверить законность выделения и заключения договора аренды участка с кадастровым номером 60:18:0060901:607, а также указывали на необходимость расторгнуть этот договор. Участок был выделен ветерану без проведения аукциона.

В комитете обратили внимание на то, что Земельным кодексом предусмотрена возможность предоставления земельных участков в аренду без торгов гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное их приобретение в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.

«Земельный участок с КН 60:18:0060901:607 был предоставлен в соответствии с действующим земельным законодательством до внесения изменений в ПЗЗ по заявлению гражданина, обратившегося в комитет в январе 2020 года. В связи с расположением земельного участка с КН 60:18:0060901:607 в территориальной зоне Р-2 "Зона зеленых насаждений общего пользования" и в соответствии с внесенными в ПЗЗ изменениями осуществить строительство капитальных объектов невозможно», - прокомментировали в КУГИ.