Недвижимость

Идеальная сделка: как упростить и ускорить покупку любой квартиры в Пскове

Доверяй, но проверяй - золотой принцип при покупке и продаже недвижимости. В решении квартирного вопроса важно все: документы, счета, место встреч, репутация продавца (чаще всего это агентство или застройщик), в некоторых случаях может понадобиться чуть ли не родословная владельцев жилья!

Как и в любой другой сделке, риски в делах, связанных с недвижимостью, есть, причем цена их достаточно высока. Но есть и способы обезопасить себя, а заодно упростить сам процесс на всех этапах: от оформления до окончательной оплаты жилья. Рассказываем вам о лайфхаках идеальной сделки, которыми с нами поделились псковские риелторы и покупатели недвижимости.

Под ключ

Фото: ЦИАН

С недавних пор псковичка Алена - счастливая обладательница квартиры в новостройке на дальнем Завеличье. К покупке семья готовилась долго, причем не только материально, но и психологически: очень боялись ошибиться.

«Лет десять назад я покупала комнату - бабушка оставила мне наследство, и я решила съехать от родителей, - объясняет Алена. - Нашла отличный вариант - в центре, хороший метраж, второй этаж, соседи вроде тихие. Хорошо, что мой знакомый посоветовал в Регпалате заказать ЕГРП. Выяснилось, что в комнате прописан ребенок. Естественно, с этим продавцом я прекратила всякое общение, но с тех пор сохранился страх».

За прошедшие годы Алена вышла замуж, в семье появился ребенок, естественно, молодым захотелось переехать в отдельное жилье. Обратились в агентство и приготовились к долгому мучительному сбору документов, проверке и перепроверке всех бумаг, ожиданию ответов из всех необходимых инстанций.

Однако в процессе супруги выяснили, что опасения их устарели ровно на десять лет. То, что раньше казалось сказкой, сейчас уже стало обычной практикой: новые онлайн-технологии позволяют не только проверить все сведения в процессе оформления документов, но даже произвести расчеты, не выходя из дома. Банки, с которыми сотрудничают агенты по недвижимости, имеют для этого все необходимые ресурсы и договоренности. «Мы слышали о том, что это сейчас обычное дело, - говорит Алена. - Но думали, что воспользоваться всеми удобствами могут только те, кто приобретает квартиру в ипотеку. Оказывается, такие услуги доступны любому».

В частности, псковичка очень переживала за правовую сторону сделки. Убедиться в отсутствии обременений по квартире, восстановить историю переходов права собственности, проверить участников сделки и законности ее условий, а также получить рекомендации юристов к договору для снижения рисков утраты жилья - все это она смогла благодаря профессиональному сопровождению экспертов сервиса ДомКлик от Сбербанка. Кроме того, они помогли грамотно составить договор купли-продажи, проконсультировали по перечню необходимых документов.

«Сказать, что я приятно удивлена – значит, ничего не сказать, - делится впечатлениями Алена. - Особенно мне понравилось, что многие документы можно загружать онлайн. Не надо тратить время и деньги на то, чтобы куда-то идти, делать копии, множить все эти кипы бумаг, в которых потом уже путаться начинаешь. И расчет очень удобный: не через ячейку, а с помощью обычной банковской карты. Никакой налички! Я была уверена, что мои деньги никуда не исчезнут – для меня это было принципиально важно».

Быстро и безопасно

Действительно, провести сделку по покупке/продаже недвижимости без ипотеки можно прямо в офисе банка. Это позволяет участникам процесса в удобное время и за один визит оформить все необходимые документы. Важный момент - сотрудник банка самостоятельно подготавливает договор купли-продажи с учетом всех нормативных требований и заранее заказывает выписку из ЕГРН, чтобы проверить по ней обременения до сделки (это особенно удобно, когда продавец и покупатель находятся в разных регионах).

«Вишенка на торте» - сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации недвижимости. По отзывам псковских риелторов, эти возможности позволяют оперативно решать множество вопросов, связанных с покупкой и продажей жилья.

Сервис безопасных расчетов - удобный способ безналичного взаиморасчета за объект недвижимости между покупателем и продавцом без дополнительных посещений банка. Вы переводите средства на специальный счет Центра недвижимости от Сбербанка, Центр запрашивает информацию в Росреестре о регистрации сделки. После регистрации деньги зачисляются на счет продавца.

Электронная регистрация права собственности на недвижимость дает возможность оформлять документы на квартиру, которую вы покупаете при помощи банковских сервисов или в агентстве недвижимости, без посещения Росреестра или МФЦ.

«Электронная регистрация прав – это удобный сервис, позволяющий значительно сэкономить время. Процедура подачи заявки в Росреестр занимает в среднем 15 минут. Зарегистрированный договор уже через несколько дней приходит клиенту в электронном виде на его электронный адрес», – рассказывает управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко.

По словам директора агентства недвижимости PRO ESTATE Артема Солодкова, одним из главных плюсов данных сервисов являются гарантии безопасности и прозрачности сделки, которые дает банк. Другой важный момент - возможность получить все услуги по принципу «одного окна»: покупателю не приходится объезжать город, чтобы, допустим, взять выписку из ЕГРН.

«Система банковских онлайн-сервисов очень удобна для покупателей, - подчеркивает Артем. - В числе прочего благодаря развитию технологий люди стали активнее вести себя на рынке недвижимости. В настоящий момент спрос даже превышает предложение». А значит, сложилась уникальная ситуация, которой могут воспользоваться собственники квартир, давно планировавшие улучшить жилищные условия.

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Жизнь не стоит на месте: каждый день мы узнаем что-то новое: учимся танцевать вальс или танго, знакомимся с необычными людьми, находим интересные книги, записываемся на курсы английского, осваиваем онлайн-технологии. Покупка или продажа жилья - это такая же важная составляющая нашей постоянно меняющейся жизни. Попробуйте современные сервисы, которые рекомендуют профессионалы и простые псковичи, - будьте уверены в себе и своем будущем!

Елена Никитина