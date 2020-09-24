Недвижимость

Псковичам запрещают строить у Гремячей башни дома высотой более 8 метров

Псковичам запрещают строить жилые дома высотой более 8 метров у Гремячей башни в Пскове. Об этом сообщил представитель администрации Пскова в Instagram-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова, отвечая на вопрос подписчика.

Фото Вадима Боченкова

«На подъезде к историческому объекту "Гремячая башня" строят забор. Ширина "тоннеля" между забором и стеной Окольного города 6 метров, никакого тротуара нет. А ведь кто-то из чиновников дал или продал эти несколько метров. И какой туристический потенциал?» - поинтересовалась псковичка.

Фото Вадима Боченкова

«Согласно карте градостроительного зонирования города Пскова, земельные участки по адресам: улица Гремячая, 7 и 8а, попадают в зону индивидуальной жилой застройки усадебного типа, что утверждено решением Псковского городской думы №795 от 5 декабря 2013 года. Ограничение, которое обязаны соблюдать собственники данных земельных участков и которое налагается близостью объекта культурного наследия, регламентирует только высоту здания - не более 8 метров», - ответили в администрации.

Гремячая башня - самая высокая каменная башня Пскова (29 м). Входила в систему оборонительных сооружений Окольного города Псковской крепости. Построена в 1525 году.