Недвижимость

В России разработаны стандарты развития индивидуального жилищного строительства

Стандарты развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС) разработало министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Об этом сообщил в пятницу заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на круглом столе «Вовлеченность регионов и муниципалитетов в формирование жилищной политики» в Общественной палате РФ.

Среди предложений - строительство таких домов индустриальным способом, предполагающим быстровозводимые типовые проекты. «Мы разработали и скоро внедрим стандарты развития ИЖС. Мы считаем, что помимо хозспособа нужно строить индустриальным способом ИЖС», - сказал замминистра.

По его словам, среди предложений по поддержке развития ИЖС в России - субсидированная ипотека «с правильным формированием предмета залога», предоставление проектного финансирования застройщикам, реализующим проекты в этом сегменте, а также меры поддержки со стороны Минпромторга на модернизацию отрасли.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию призвал кабмин и Банк России поддержать индивидуальное жилищное строительство путем разработки удобных финансовых инструментов. Для этого Минстрой России разработал проект программы развития ИЖС.