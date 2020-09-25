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Недвижимость

Правительство выделит на снижение ипотечных ставок 12 млрд рублей

28.09.2020 08:03|ПсковКомментариев: 0

На меры по снижению средней ипотечной ставки правительство направит в 2021 году 12 млрд рублей. Это следует из общенационального плана восстановления экономики, одобренного кабмином на прошлой неделе. Главная из таких программ — льготная ипотека на новостройки под 6,5%, запущенная в мае в качестве антикризисной меры, пишет газета «Известия».

Сумма, предусмотренная в утвержденном плане, в два с половиной раза больше той, что фигурировала в июньской версии документа. Более того, в 2021 году бюджетные траты значительно превысят и уровень 2020-го: в нынешнем году на антикризисную ипотеку потратили 6 млрд рублей.

Однако на другие государственные программы, а именно «Семейную», «Дальневосточную» и «Сельскую» ипотеки, бюджетные траты, наоборот, урежут. В июньской версии национального плана на это планировалось заложить 24 млрд рублей в 2021 году, однако в результате потратят 17,2 млрд.

Подобное перераспределение средств означает, что программу льготной ипотеки под 6,5% продлят, заявили эксперты. Ее действительно перенесут на 2021 год, и это уже решенный вопрос, заявил источник издания в финансово-экономическом блоке правительства.

Теги: #недвижимость #ипотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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