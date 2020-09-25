Недвижимость

Путин призвал регионы России больше строить

Президент России Владимир Путин призвал больше строить в стране, чтобы у граждан был выбор, а также для соблюдения баланса цен на жилье. Об этом глава государства заявил на заседании президиума Госсовета сегодня, 28 сентября, передает ТАСС.

По словам Путина, меры поддержки спроса в целом работают и имеют необходимый эффект. «Естественно, для долгосрочной устойчивости рынка жилья должно также расти и предложение. То есть нужно больше строить, чтобы и выбор был, и баланс цен на жилье соблюдался. Чтобы здесь не было необоснованных скачков», - подчеркнул президент.

Также российский лидер отметил, что главы субъектов страны несут персональную ответственность за увеличение объемов ввода жилья и развитие инфраструктуры. Путин добавил, что для этого нужно привлекать внебюджетные источники финансирования.

В соответствии с президентским указом, к 2030 году объем жилищного строительства в стране должен быть увеличен не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год. Ранее этих целей планировали достичь в 2024 году. В 2019-м в России намеревались построить 88 миллионов «квадратов» жилой недвижимости. В реальности совокупный объем ввода жилья в прошлом году составил 82 миллиона квадратных метров.