Недвижимость

Арендное жилье в России может подорожать на 8% в следующем году

Стоимость арендного жилья в крупных городах России может вырасти примерно на 8% к лету 2021 года.

По словам участников рынка недвижимости, до конца года стоимость может увеличиться на уровне выросших затрат собственников на оплату ЖКУ (3-4%), а к лету 2021 года - еще на 4-5%. Спрос на такие квартиры увеличивается, при этом арендодатели, которые давали отсрочки и скидки на период пандемии, массово их отменяют, пишет газета «Известия».

Рынок долгосрочной аренды восстанавливается - после снятия ограничительных мер увеличивается потенциальный спрос (просмотры объявлений), сказал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. Небольшой спад по этому показателю наблюдался в середине лета, но с августа снова фиксируется положительная динамика, она связана с началом делового сезона и учебного года, указал он.

Сейчас средняя ставка на однокомнатные квартиры в городах-миллионниках составляет 17,4 тыс. рублей в месяц, что на 1,1% выше, чем в августе 2020-го. Но по сравнению с прошлым годом текущий показатель ниже на 4,1%, сказал Алексей Попов.

До конца 2020 года цены могут вырасти как минимум на уровне увеличившихся затрат арендодателей на оплату ЖКУ. Как правило, это 3-4% (на уровне инфляции) от изначальной стоимости аренды. К лету 2021-го ставки могут вырасти ещё на 4-5%, спрогнозировала руководитель департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной риелторской компании «Этажи» Ольга Павлинова.

Но подорожание арендного жилья может не состояться, если начнется новый карантин продолжительностью от месяца и более. В таком случае цена аренды останется на сегодняшнем уровне, полагает Ольга Павлинова. Дело в том, что цены не меняются одномоментно, сначала собственники должны ощутить реальное снижение спроса.