Недвижимость

Приставы выставили на торги участок и жилой дом в Великих Луках

Земельный участок и жилой дом в Великих Луках выставили на торги судебные приставы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Земельный участок площадью 672 квадратных метра и жилой дом площадью 51,6 квадратных метра находятся на улице Муравьева. Начальная цена продажи - 763 640 рублей. Сумма задатка - 38 100 рублей, шаг аукциона - 8 000 рублей.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 2 октября в 10.00. Торги пройдут на электронной торговой площадке 7 октября в 10.00.