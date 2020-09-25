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Недвижимость

Россияне смогут снижать налог на недвижимость на треть

01.10.2020 07:00|ПсковКомментариев: 0

У россиян появится возможность снизить налог на недвижимость на 20-30%. Для этого в личный кабинет на сайте Госуслуг предложили рассылать предварительную кадастровую стоимость жилья после переоценки. Это позволит до выставления налога оспаривать ее результаты. Такую инициативу вице-премьеру Виктории Абрамченко отправил ОНФ.

Предложение поддержали в Общественной палате РФ, Совете по оценочной деятельности при МЭР, а также в Палате налоговых консультантов, пишет газета «Известия».

Сейчас предварительные результаты оценки размещаются на региональных правительственных сайтах в виде единого отчета по всему субъекту и людям сложно найти в таком объеме информации свою квартиру. Однако оспорить предварительную оценку гораздо проще, чем окончательную, пояснила член Совета по оценочной деятельности при Минэкономразвития, управляющий партнер «Профессиональная группа оценки» Ирина Комар.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился к вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко с предложением рассылать россиянам предварительную кадастровую стоимость их переоцененных квартир - в личный кабинет на сайте Госуслуг.

«Если бы гражданин мог в удобной форме своевременно видеть именно предварительные результаты оценки своей недвижимости, это бы позволило ему оперативно корректировать её результаты на этом этапе, а значит и снижать будущий налог на имущество», - сказал директор координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин.

Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко сообщил, что письмо получено и будет направлено в профильные ведомства для проработки.

Обычно стоимость завышается на 20-30%, чаще всего это касается частных домов и земельных участков, отметил председатель Российского союза налогоплательщиков, член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов. При снижении переоцененной стоимости пропорционально можно уменьшить сумму налога, добавил вице-президент Палаты налоговых консультантов России Геннадий Сандырев.

Теги: #недвижимость #налоги
Источник: Псковская Лента Новостей
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