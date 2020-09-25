Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
стабильный источник дохода
Чистая вода - помощь иммунитету
Шпаргалка для дам: все о раке груди
ТОП-5 языковых школ в Пскове
Как выбрать домашнего питомца
Господдержка в Псковской области
Профессия мечты в Пскове
«Анжинерная конструкция» спасение цепных мостов в Острове
Корытовский парк письмо губернатору
Груда железа, отработавшая свой ресурс
Телефон прямого эфира 56-73-72
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Драйвер для агрария
От ручного управления к системе
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Недвижимость 25.09.2020 11:000 Псковичам запрещают строить у Гремячей башни дома высотой более 8 метров 05.10.2020 11:380 Увольняющиеся по состоянию здоровья военные получат жилье вне очереди 01.10.2020 07:001 Россияне смогут снижать налог на недвижимость на треть 29.09.2020 20:510 Росреестр призывает псковичей остерегаться «двойников» при покупке недвижимости 29.09.2020 15:240 Приставы выставили на торги участок и жилой дом в Великих Луках 29.09.2020 07:221 Арендное жилье в России может подорожать на 8% в следующем году
 
 
 
Самое популярное 03.10.2020 01:5220 Заместители губернатора Псковской области заразились коронавирусом 30.09.2020 10:1624 Рынок на Четырех углах в Пскове пойдет под снос 30.09.2020 14:4824 Ограничения из-за угрозы коронавируса в Псковской области продлили до 1 ноября 01.10.2020 17:1112 Ведерников-style. Часть 2 28.09.2020 13:280 В Сети появилось видео поездки из Пскова в Новгород за 22 минуты
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Увольняющиеся по состоянию здоровья военные получат жилье вне очереди

05.10.2020 11:38|ПсковКомментариев: 0

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Минобороны подготовило изменения в законодательство, которые позволят военнослужащим, увольняющимся по состоянию здоровья, получать жилье вне очереди. Об этом сообщает ТАСС.

«Минобороны России подготовлены изменения в законодательство, предусматривающие внеочередное предоставление жилых помещений военнослужащим, подлежащим увольнению по состоянию здоровья», — сказал он.

Также Патрушев отметил, что повышаются социальные гарантии инвалидам и ветеранам боевых действий, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий. Кроме того, приняты меры по социальной защите членов семей военнослужащих.

Теги: #недвижимость #минобороны #военные
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Что нужно сделать со зданием экс-кинотеатра «Октябрь» в центре Пскова?
В опросе приняло участие 1332 человека
05.10.2020, 12:350 Пскович перевел мошенникам 900 тысяч рублей 05.10.2020, 12:220 Псковичка стала победителем конкурса «Учитель-дефектолог России» 05.10.2020, 12:170 Игорь Иванов поздравил псковских медиков с Международным днем врача 05.10.2020, 12:140 Владимир Путин призвал повысить качество преподавания истории
05.10.2020, 12:030 Псковичи могут бесплатно отправить поздравительную открытку учителю 05.10.2020, 11:560 Псковские боксеры вернулись с призовыми местами с чемпионата СЗФО 05.10.2020, 11:502 Два преподавателя и два студента заразились коронавирусом в Псковском колледже искусств 05.10.2020, 11:470 Целеустремленных учеников пожелал псковским педагогам Александр Козловский
05.10.2020, 11:380 Увольняющиеся по состоянию здоровья военные получат жилье вне очереди 05.10.2020, 11:310 Продукты и алкоголь украл мужчина из магазина в Пскове 05.10.2020, 11:260 В школы Пскова пришел 61 молодой специалист 05.10.2020, 11:195 Еще 58 человек в Псковской области заразились коронавирусом
05.10.2020, 11:101 В Пскове председатель УИК решилась на «модное преображение» 05.10.2020, 11:050 Пьяных водителей повторно поймали полицейские в Невеле и Острове 05.10.2020, 10:500 Более 30 убийств произошло в Псковской области в этом году 05.10.2020, 10:470 Темноглазую псковичку с бородавками продолжают разыскивать полицейские
05.10.2020, 10:440 «Постскриптум»: Предчувствие второй волны коронавируса 05.10.2020, 10:350 Псковичи могут получить дополнительное образование в учебных центрах города 05.10.2020, 10:310 За безграничную преданность своему делу поблагодарил учителей Александр Братчиков 05.10.2020, 10:291 Около 50 кубометров отходов вывезено после областной ярмарки в Пскове
05.10.2020, 10:260 Водитель пострадал в столкновении двух «Ауди» на Инженерной в Пскове. ФОТО 05.10.2020, 10:204 Псковский губернатор опубликовал свое «первоклассное» фото 05.10.2020, 10:111 Благодарных и талантливых учеников пожелали педагогам власти Великих Лук 05.10.2020, 10:040 Благотворительная акция для бездомных животных проходит в Островском районе
05.10.2020, 09:572 Елена Полонская: Педагоги - главное богатство нашей образовательной системы 05.10.2020, 09:470 Псковская организация задолжала работникам более 3 миллионов рублей 05.10.2020, 09:440 В Красногородске мужчина осужден за неуплату алиментов 05.10.2020, 09:351 Жители Порховского района поблагодарили за работу машиниста автогрейдера
05.10.2020, 09:190 Две противотанковые мины обезврежены в Новосокольническом районе 05.10.2020, 09:190 Александр Котов: В основе учительской профессии – любовь к детям и преданность делу 05.10.2020, 09:041 Хозяевам крупных собак предложили обязательно проходить курсы кинологов 05.10.2020, 08:570 Тройное ДТП затрудняет движение на Ольгинском мосту и Рижском проспекте
05.10.2020, 08:491 НКО станут отчитываться об использовании собранных пожертвований 05.10.2020, 08:350 Михаил Ведерников поздравил педагогов региона с профессиональным праздником 05.10.2020, 08:260 В Госдуме предложили ввести госстрахование учителей 05.10.2020, 08:020 Более 70% россиян заявили о неготовности сделать прививку от коронавируса
05.10.2020, 07:440 В Великих Луках врачам вернули 603 тысячи рублей надбавок за COVID-19 05.10.2020, 07:219 Псков занял 94-е место из 100 в рейтинге российских городов по уровню зарплат 05.10.2020, 07:093 В Госдуме предлагают избавить россиян от рекламы в платежках ЖКУ 04.10.2020, 23:440 Рейтинг политической активности. Черная полоса Севастьянова и упертые коммунисты
04.10.2020, 22:111 Фотофакт: На одной из дорог в Кунье асфальт держится 50 лет 04.10.2020, 21:260 5 октября в Псковской области ожидается облачная погода с дождями 04.10.2020, 21:041 Врачи сообщили о новом опасном последствии коронавируса 04.10.2020, 20:510 Великолукская полиция продолжает поиски пропавшего мужчины
04.10.2020, 20:080 Госинспекция труда разъяснила порядок увольнения работников пенсионного возраста 04.10.2020, 19:479 Пскович ищет инвестора с 8 миллионами рублей для производства грибов 04.10.2020, 19:243 Власти Псковской области покупают 60 сенсорных киосков 04.10.2020, 18:510 Школьники со всей области едут на спектакли петербургского театра в «Михайловское»
04.10.2020, 18:319 Травмы, переломы и ушибы получила упавшая в веревочном парке Пскова девочка 04.10.2020, 18:078 Суд вынес предупреждения псковичам за пребывание без масок в магазине и автобусе 04.10.2020, 17:320 В Пскове ищут пропавшего 79-летнего мужчину 04.10.2020, 17:111 Вирусолог назвал сроки полного снятия ограничений по коронавирусу в России
04.10.2020, 16:513 Интерактив: На тротуаре не убирают опавшую листву 04.10.2020, 16:162 В Минске силовики применили водометы для разгона протестующих 04.10.2020, 15:480 Жителям поселка Палкино напомнили о правилах пожарной безопасности 04.10.2020, 15:271 Псковский бизнес-инкубатор объявил 62-й конкурс по предоставлению в аренду помещений
04.10.2020, 15:010 Мусор на площади 30 метров горел в здании в центре Великих Лук 04.10.2020, 14:435 Центр Пскова перестанут перекрывать на время проведения сельхозярмарок 04.10.2020, 14:250 В Красногородске планируют обустроить новый тротуар длиной 1,35 км 04.10.2020, 14:021 Заболеваемость коронавирусом в России вернулась к показателям мая
04.10.2020, 13:410 ОНФ пожаловался в прокуратуру на «ленивую» управляющую компанию в Пскове 04.10.2020, 13:050 6 тонн сена сгорело в Псковском районе 04.10.2020, 12:437 Следственный комитет проверяет обстоятельства падения ребенка в веревочном парке Пскова 04.10.2020, 12:310 Власти Камчатки заявили об улучшении ситуации в Авачинской бухте
04.10.2020, 12:097 «Михайловское» просит придумать кличку новорожденному жеребенку 04.10.2020, 11:440 Полиция Пскова приглашает на службу 04.10.2020, 11:320 Нетипичных кабанчиков запечатлела фотоловушка Полистовского заповедника 04.10.2020, 11:173 50 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
04.10.2020, 10:590 Прокуратура Псковского гарнизона провела Единую неделю правовых знаний в войсках 04.10.2020, 10:400 683 нарушения «закона о тишине» выявили в Псковской области в 2020 году 04.10.2020, 10:372 Стали известны симптомы коронавируса у Дональда Трампа 04.10.2020, 10:1914 Управление образования Пскова оценит действия педагога в связи с падением девочки в веревочном парке
04.10.2020, 09:5414 Девочка упала с высоты в веревочном парке в Пскове 04.10.2020, 09:150 Сотрудники МЧС посетили жителей частного сектора в Пустошке 03.10.2020, 23:003 Новое опасное последствие коронавируса выявили ученые 03.10.2020, 22:400 Армения может попросить о вводе российских миротворцев в Карабах
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.