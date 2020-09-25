Недвижимость

Увольняющиеся по состоянию здоровья военные получат жилье вне очереди

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Минобороны подготовило изменения в законодательство, которые позволят военнослужащим, увольняющимся по состоянию здоровья, получать жилье вне очереди. Об этом сообщает ТАСС.

«Минобороны России подготовлены изменения в законодательство, предусматривающие внеочередное предоставление жилых помещений военнослужащим, подлежащим увольнению по состоянию здоровья», — сказал он.

Также Патрушев отметил, что повышаются социальные гарантии инвалидам и ветеранам боевых действий, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий. Кроме того, приняты меры по социальной защите членов семей военнослужащих.