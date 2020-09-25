Недвижимость

Россияне взяли более 1 млн ипотечных кредитов с начала года

По предварительной оценке ДОМ.РФ и Frank RG, за девять месяцев текущего года выдано более 1 млн ипотечных кредитов на 2,7 трлн рублей – почти столько же, сколько за весь 2019 год. Уже в октябре результаты прошлого года будут превзойдены, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе АО «ДОМ.РФ». В 2020 году российский рынок ипотечного кредитования к концу года достигнет абсолютного годового рекорда за всю историю наблюдений, написал гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко в Instagram.

Рост ипотечного кредитования за девять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 22% в количественном выражении и 36% в денежном.

При этом в сентябре установлен очередной исторический рекорд месячной выдачи: 180-185 тыс. кредитов (+71% к сентябрю 2019 года) на сумму 470 млрд рублей – вдвое больше, чем годом ранее.

«Ипотечное кредитование ставит новые рекорды, как в целом, так и в сегменте новостроек. По нашей оценке, за месяц на первичном рынке выдано около 60 тыс. кредитов общей суммой 190 млрд рублей. Главный вклад в этот рост внесла программа субсидирования ставок по ипотеке, запущенная по поручению президента в апреле. Поскольку срок ее действия истекает 1 ноября, граждане поспешили оформить льготные кредиты.

Выдача ипотеки по программе в сентябре увеличилась на треть по сравнению с августом и составила более 90% всей выдачи на рынке новостроек», – рассказывает руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

Одним из важных факторов роста ипотечного кредитования стало беспрецедентное снижение ставок по ипотеке в рыночном сегменте, ставшее возможным благодаря мягкой денежно-кредитной политике Банка России. По данным мониторинга ДОМ.РФ на 9 октября 2020 года, средневзвешенная ставка топ-15 ипотечных банков по кредитам на новостройки составляет 8,01%, по кредитам на готовое жилье – 8,25%, на рефинансирование – 8,05%.

Выгодные рыночные ставки способствовали росту кредитования и на вторичном рынке. По оценке ДОМ.РФ, в сентябре в этом сегменте выдано кредитов на 280 млрд рублей (+77% к сентябрю 2019 года), что также является максимумом за всю историю наблюдений. При сохранении текущей динамики ДОМ.РФ ожидает по итогам года рекордной выдачи ипотеки: не менее 1,3-1,4 млн кредитов на сумму более 3,3 трлн рублей. В случае продления программы льготной ипотеки на новостройки может выдано более 1,5 млн кредитов на сумму около 3,7 трлн рублей.