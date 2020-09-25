Недвижимость

Сведения о границах более 250 зон затопления в Псковской области внесли в госреестр

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесли сведения о границах 253 зон затопления (подтопления) в отношении 130 населенных пунктов Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной Кадастровой палаты.

«Зоны затопления устанавливаются для территорий, которые прилегают к водоемам, а зоны подтопления - для территорий, прилегающих уже к зонам затопления», - пояснила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Елена Гришина.

В зонах затопления и подтопления запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов.

«В границах зон затопления запрещается размещение новых населенных пунктов и строительство капитальных зданий без проведения специальных защитных мероприятий - обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов, в том числе строительства берегоукрепительных сооружений, дамб и так далее», - рассказала эксперт.

Внесенные в ЕГРН сведения о границах зон с особыми условиями использования территорий отображаются в справочно-информационном ресурсе «Публичная кадастровая карта» и являются общедоступными. Кроме того, информация об установленных границах таких зон указывается в выписках из ЕГРН, получить которые можно в любом офисе многофункционального центра Псковской области или на сайте Росреестра.