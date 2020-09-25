Недвижимость

«Лучший - докажи!»: рекламу псковского застройщика признали недостоверной

Рекламу псковского застройщика АО «Псковжилстрой» признали недостоверной. Такое решение приняла комиссия Псковского УФАС, сообщается в Telegram-канале регионального ведомства.

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники ведомства установили признаки нарушения закона о рекламе в публикациях АО «Псковжилстрой» в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook. Компания заявляла о том, что квартиры от этого застройщика – «это действительно лучшее предложение на рынке первичной недвижимости во всем Пскове!».

Использование в рекламе сравнительной характеристики объекта рекламирования с иными товарами, например, путем употребления слов «лучший», «первый», «номер один» не запрещено, но в таких случаях должны указываться конкретные критерии, по которым осуществляется сравнение и которые имеют объективное подтверждение, пояснили в УФАС.

«Мы не против того, что, возможно, у компании действительно лучшие предложения, однако каждый рекламодатель обязан это подтвердить в самом тексте рекламного сообщения. Лучший - докажи!» - прокомментировала решение комиссии руководитель управления Ольга Милонаец.

Общество представило пояснения, что данный вывод был сделан на основании собственного маркетингового исследования и анализа рынка первичной недвижимости, которые проводила компания. И, по их убеждению, это именно так, рассказали в УФАС.

Однако результаты исследования нигде опубликованы не были, в рекламе упоминания о них также отсутствовали и материалы дела представлены не были.

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 5 закона о рекламе следует, что реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами, считается недостоверной.

В связи с тем, что рекламные сообщения не содержали подтверждения, что компания-застройщик имеет «действительно лучшее предложение на рынке первичной недвижимости во всем Пскове!», комиссия признала рекламу АО «Псковжилстрой» недостоверной. В отношении АО «Псковжилстрой» будет возбуждено дело об административном правонарушении. Застройщику грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей. Это не единственное дело, которое сейчас рассматривается в отношении рекламной кампании этой организации, есть вопросы и к видеороликам этого общества, добавили в УФАС.