Недвижимость

Арестованные квартиры и участки выставили на торги псковские приставы

УФССП России по Псковской области выставило на торги арестованные квартиры и земельные участки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Лоты:

- квартира площадью 45,9 квадратных метра по адресу: Псков, улица Народная. Начальная цена продажи - 1 070 150 рублей. Сумма задатка - 53 500 рублей, шаг аукциона - 11 000 рублей;

- квартира площадью 15,3 квадратных метра по адресу: Пушкинские Горы, улица Ленина. Начальная цена продажи - 333 200 рублей. Сумма задатка - 16 600 рублей, шаг аукциона - 4 000 рублей;

- земельный участок площадью 1500 квадратных метров по адресу: Псковская область, поселок Терехово. Начальная цена продажи - 542 000 рублей. Сумма задатка - 27 100 рублей, шаг аукциона - 6 000 рублей;

- земельный участок площадью 493 квадратных метра и жилой дом площадью 34,2 квадратных метра в Великих Луках. Начальная цена продажи - 378 400 рублей. Сумма задатка - 18 900 рублей, шаг аукциона - 4 000 рублей.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 2 ноября в 10.00. Торги пройдут 6 ноября в 10.00 в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке www.rts-tender.ru.