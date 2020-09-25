Недвижимость

Золотые скидки: осенние предложения «Стройбазы на Алмазной»

Наступление осени и приближение зимних холодов — прекрасный повод наполнить свой дом уютом, теплом и отличным настроением. В этом вам поможет «Стройбаза на Алмазной», которая предлагает в этом сезоне воспользоваться «золотыми скидками». Сегодня расскажем о выгодных акциях на двери, декоративные элементы для ремонта, сантехнику и фильтры для воды.

МАГАЗИН «КОНТИНЕНТ ДВЕРЕЙ»

«Стройбаза на Алмазной», павильон №3, секция 30

http://msm60.ru/kontinent-dverej

(8112)56-77-49, 8-911-888-79-79

Вы затеяли ремонт или стройку и ищете двери, но при этом не хотите тратить уйму времени на выбор идеального варианта? Выход есть. Найти подходящую модель можно в магазине «Континент дверей». Опытные продавцы-консультанты помогут выбрать именно ту дверь, которая вам нужна.

Вас ждет большой выбор дверей в наличии и под заказ. В перечне брендов, представленных в магазине, - входные двери торговой марки Ferroni, Форпост, BRAVO, «Уральские двери», межкомнатные двери BRAVO, VellDoris. Также здесь вы можете приобрести окна и всю необходимую фурнитуру. Скидки в размере от 3% до 5% предоставляются в зависимости от количества товара и завода-производителя.

Покупая двери и окна, вы можете не беспокоиться о поиске услуг установки: в «Континенте дверей» есть мастера, которые сделают все быстро и качественно (стоимость зависит от размеров проема). Сроки - минимальны!

МАГАЗИН «ОРНАМЕНТ ПЛЮС»

«Стройбаза на Алмазной», павильон № 3 (секция 34), павильон № 20. Секция 2

https://msm60.ru/magazin-ornament-plyus

(8112)79-36-91, 8-960-220-73-75

Более 20 лет опыта работы на псковском строительно-ремонтном рынке, богатый ассортимент и профессиональный взгляд на отделку: все это - магазин «Орнамент плюс» на «Стройбазе на Алмазной».

Магазин занимается оптовой и розничной продажей изделий из пенопласта и полиуретана для отделки квартир, домов и офисов. Здесь вы найдете карнизы для штор (потолочные, настенные, ковка), а также разнообразные отделочные материалы из ПВХ для внутренних и наружных работ (порядка 100 видов панелей ПВХ 2.7 -3.0 м, сайдинг от производителей).

Скидки предоставляются в индивидуальном порядке и зависят от товара и объема покупки. По всем вопросам можно проконсультироваться у продавцов-консультантов магазина.

SANTI AQUA

«Стройбаза на Алмазной», павильон №3, секция 29

https://msm60.ru/santi-aqua

8-999-167-14-74

Магазин сантехники Santi Aqua на «Стройбазе на Алмазной» - это новые возможности для покупателей и строительных бригад Пскова и области. Здесь вы найдете сантехнику, фитинги и мебель для ванных и туалетных комнат топовых брендов в наличии и на заказ: Brava, Aquanet, Kaldewei, Roca, Cersanit, Акватон. Совсем недавно магазин расширил свои площади, а значит, теперь вы найдете здесь еще больше предложений, в том числе таких, которые позволяют сэкономить при покупке.

Скидки в магазине предоставляются индивидуально. Сделав покупку на сумму более 35000 рублей, вы можете рассчитывать на скидку до 10%. Кроме того, в магазине регулярно проводятся акции от компаний, позволяющие сэкономить от 5% до 15%.

Закажите все, что надо, для вашего интерьера по выгодным ценам в SANTI AQUA - и вы сможете принимать ванну такой, какая она есть!

«АКВАФОР»

«Стройбаза на Алмазной», павильон №13, секция 85

http://msm60.ru/akvafor-filtry-dlya-vody

(8112) 60-06-58, 8-906-223-66-41

Вода – источник жизни для всего живого, поэтому очень важно, чтобы она была чистой и не вредила здоровью человека. За ее качество отвечают своевременная очистка и фильтрация. Магазин фильтров для воды «Аквафор» - это разнообразные системы очистки воды для квартир, коттеджей и офисов. Опытные специалисты помогут с монтажом и сервисом.

«Аквафор» устанавливает системы фильтрации воды двух типов: современные сверхкомпактные – кабинетного типа и традиционные системы - колонного типа. Они различаются по размерам, техническим характеристикам (потреблению воды, соли для регенерации и так далее).

Определиться с выбором системы вам помогут грамотные специалисты компании. Они же обеспечат установку системы водоочистки под ключ, предполагающей все необходимые этапы - от анализа воды до запуска системы.

Воспользуйтесь скидкой на фильтр Аквафор Трио Fe H и приобретите его всего за 2850 рублей (обычная цена - 4160 рублей)! Он обеспечивает глубокую очистку воды от вредных примесей. Поспешите: количество товара по акции ограничено, срок предложения - до конца октября.

Кроме того, при покупке комплекта сменных модулей для Аквафор ТРИО (стоимость 1100 рублей) доставка и замена - бесплатно!

Компания оказывает комплексные услуги по сервисному обслуживанию систем водоочистки и водоподготовки, в том числе по замене загрузки и сменных модулей предфильтрации, настройке, пуско-наладке, доставке таблетированной соли; химический и бактериологический анализ воды, расчет необходимой мощности систем водоподачи, подбор насосного оборудования и систем водоочистки холодной и горячей воды, гарантийное и сервисное обслуживание промышленного оборудования, выполнение проектов разделов водоснабжения и канализации.

«Аквафор»: Ничего лишнего - только вода!

Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной» (8112)79-35-55.

График работы рынка: понедельник - пятница с 8.30 до 19.00, суббота с 8.30 до 17.00, воскресенье с 8.30 до 16.00.

Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!