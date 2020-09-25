Недвижимость

Чистая выгода: акции осени от «Стройбазы на Алмазной»

«Экономия состоит не в сбережении, а в отборе», - говорят мудрые люди. И они совершенно правы: выбирая качество, вы можете быть уверены в том, что товар или вещь вас не подведет. Но добротная вещь или товар не обязательно стоит дорого, к тому же всегда можно подгадать со скидками. «Стройбаза на Алмазной» предлагает сэкономить во всех смыслах этого слова и выиграть в качестве, не потеряв в цене. Сегодня расскажем о скидках на строительные и ремонтно-отделочные материалы, светильники, бензо- и электроинструмент, а также на товары и аксессуары для чистоты дома.

МАГАЗИН «МОЙ ДОМ»

«Стройбаза на Алмазной», павильон 7, секция 51-52

https://msm60.ru/magazin-moj-dom

(8112) 702-714

Голова идет кругом из-за ремонта? Постоянно надо то одно, то другое? Магазин «Мой Дом» на «Стройбазе на Алмазной» - ваше спасение.

Здесь вы найдете большой выбор ламината, плинтусов, уголков, порожков, панелей МДФ и ПВХ, сайдинга и комплектующих, метизов, декоративного камня, также есть водосточная система, сухие строительные смеси и тёплые полы. Все - в наличии и на заказ.

«Мой дом» - это гибкая система скидок и регулярные акции на самые разные товары, доставка по городу и области.

Следите за спецпредложениями магазина: сейчас, например, здесь предлагают 100%-ную скидку на рулонную подложку при покупке ламината HomeFloor Elegance 33 класс (количество подложки не более количества приобретаемого ламината, толщина подложки 3 мм).

МАГАЗИН «ЧИСТЫЙ ГОРОД»

«Стройбаза на Алмазной», павильон №15а, секция 55

(8112) 701-272, 702-505, 8-911-393-20-12

«Чистый город» - это оптово-розничный магазин профессиональных моющих средств и исключительно профессиональный подход к чистоте.

По доступным ценам здесь вы можете приобрести моющие средства для клининга, чистки ковров и обивки, кухни и пищевых производств, послестроительной уборки и выведения плесени, антигололедные средства, автохимию и жидкое мыло. Также в ассортименте - сопутствующие товары для уборки: бумажная продукция, протирочный материал, мешки для мусора, инвентарь.

На полках магазина - товары брендов, давно известных всем профессионалам чистоты: PRO-BRITE (более 5 лет входит в число лидеров российского рынка производителей химии, продукция компании производится только из качественного сырья), Профит, Prosept (российский завод-производитель профессиональных моющих средств, антисептиков и бытовой химии для дома).

По достоинству оценили предложение магазина и псковские хозяйки: именно здесь вы можете приобрести чудо-средство для выведения жира с кухонной мебели (10 минут - и все будет чисто!) и пятилитровую упаковку жидкого стирального порошка-концентрата - ее хватает надолго, а белые вещи действительно отстирываются!

Магазин работает как с оптовыми, так и розничными покупателями.

СУПЕРМАРКЕТ СВЕТИЛЬНИКОВ «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»

«Стройбаза на Алмазной», павильон №34, секция 107

http://msm60.ru/severnoe-siyanie

(8112) 60-46-34

Ассортимент супермаркета светильников «Северное сияние» увеличился: в магазине работает отдельный зал (секция 105) MW-Light, где вас ждет богатый выбор немецких светильников.

Добавим, что в супермаркете светильников «Северное сияние» всегда рады помочь сделать дом ярче и светлее! Здесь вы найдете большой ассортимент светильников. Модели в стиле «Буше», «Флористика», «Классика», «Геометрия», «Техно», «Лофт», «Модерн», «Хрусталь», а также торшеры, бра, настольные лампы (в том числе детские) и прикроватные светильники. Также в «Северном сиянии» предлагают полный ассортимент сопутствующих товаров: лампочки, выключатели, розетки, провода, плафоны, запчасти для светильников. На все товары действует гарантия.

МАГАЗИН «БЕНЗОЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ»

«Стройбаза на Алмазной», павильон №18

8-921-218-24-40, 8-960-222-33-43

Новый магазин «БензоЭлектроИнструмент», который недавно открылся на Стройбазе на Алмазной», - это возможность приобрести качественный, зарекомендовавший себя на рынке инструмент таких производителей, как HUTER, Вихрь, Ресанта.

В связи с открытием в магазине действует скидка 5% на весь ассортимент. Кроме того, снижены цены на сельхозтехнику: с окончанием сезона вы можете приобрести дешевле грунтозацепы, плуги, окучники и многое другое. Как говорится, готовь сани летом, а телегу - зимой.

Кроме того, в новом магазине можно сделать заказ на стеновые блоки, тротуарную плитку, брусчатку, поребрики от местного производителя - компании «Стройевроблок».

Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной» (8112)79-35-55.

График работы рынка: понедельник - пятница с 8.30 до 19.00, суббота с 8.30 до 17.00, воскресенье с 8.30 до 16.00.

Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!