Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Семейная связь
НУЖНЫЕ ЛЮДИ
Сфера ЖКХ, ремонт дорог и вывоз мусора в Псковском районе
Цифровая пятилетка в Псковской области
Инвестиции в период COVID-19
Телефон прямого эфира 56-73-72
спастись от косолапого
Выиграй авиабилеты в Калининград
 
 
 
ещё Недвижимость 25.09.2020 11:000 Псковичам запрещают строить у Гремячей башни дома высотой более 8 метров 24.10.2020 09:200 Чистая выгода: акции осени от «Стройбазы на Алмазной» 23.10.2020 13:340 Из-за доступной ипотеки в России ухудшился выбор жилья - риэлторы 23.10.2020 09:052 Золотые скидки: осенние предложения «Стройбазы на Алмазной» 22.10.2020 22:540 Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении дачной амнистии 19.10.2020 19:410 Арестованные квартиры и участки выставили на торги псковские приставы
 
 
 
Самое популярное 19.10.2020 07:179 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области 19.10.2020 22:1017 Очаг коронавируса вспыхнул в Псковском гуманитарном лицее 21.10.2020 22:526 Очаги коронавируса выявлены в двух медучреждениях Псковской области 19.10.2020 08:174 Два массовых ДТП произошло на мостах имени 50-летия Октября и Александра Невского 19.10.2020 11:009 Телеведущая Елена Малышева назвала причину недомогания великолукских школьников
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Чистая выгода: акции осени от «Стройбазы на Алмазной»

24.10.2020 09:20|ПсковКомментариев: 0

«Экономия состоит не в сбережении, а в отборе», - говорят мудрые люди. И они совершенно правы: выбирая качество, вы можете быть уверены в том, что товар или вещь вас не подведет. Но добротная вещь или товар не обязательно стоит дорого, к тому же всегда можно подгадать со скидками. «Стройбаза на Алмазной» предлагает сэкономить во всех смыслах этого слова и выиграть в качестве, не потеряв в цене. Сегодня расскажем о скидках на строительные и ремонтно-отделочные материалы, светильники, бензо- и электроинструмент, а также на товары и аксессуары для чистоты дома.

МАГАЗИН «МОЙ ДОМ»

🏠«Стройбаза на Алмазной», павильон 7, секция 51-52

🌎https://msm60.ru/magazin-moj-dom

☎(8112) 702-714

Голова идет кругом из-за ремонта? Постоянно надо то одно, то другое? Магазин «Мой Дом» на «Стройбазе на Алмазной» - ваше спасение.

Здесь вы найдете большой выбор ламината, плинтусов, уголков, порожков, панелей МДФ и ПВХ, сайдинга и комплектующих, метизов, декоративного камня, также есть водосточная система, сухие строительные смеси и тёплые полы. Все - в наличии и на заказ.

«Мой дом» - это гибкая система скидок и регулярные акции на самые разные товары, доставка по городу и области.

      

Следите за спецпредложениями магазина: сейчас, например, здесь предлагают 100%-ную скидку на рулонную подложку при покупке ламината HomeFloor Elegance 33 класс (количество подложки не более количества приобретаемого ламината, толщина подложки 3 мм).

МАГАЗИН «ЧИСТЫЙ ГОРОД»

🏠«Стройбаза на Алмазной», павильон №15а, секция 55

☎(8112) 701-272, 702-505, 8-911-393-20-12

«Чистый город» - это оптово-розничный магазин профессиональных моющих средств и исключительно профессиональный подход к чистоте.

По доступным ценам здесь вы можете приобрести моющие средства для клининга, чистки ковров и обивки, кухни и пищевых производств, послестроительной уборки и выведения плесени, антигололедные средства, автохимию и жидкое мыло. Также в ассортименте - сопутствующие товары для уборки: бумажная продукция, протирочный материал, мешки для мусора, инвентарь.

На полках магазина - товары брендов, давно известных всем профессионалам чистоты: PRO-BRITE (более 5 лет входит в число лидеров российского рынка производителей химии, продукция компании производится только из качественного сырья), Профит, Prosept (российский завод-производитель профессиональных моющих средств, антисептиков и бытовой химии для дома).

По достоинству оценили предложение магазина и псковские хозяйки: именно здесь вы можете приобрести чудо-средство для выведения жира с кухонной мебели (10 минут - и все будет чисто!) и пятилитровую упаковку жидкого стирального порошка-концентрата - ее хватает надолго, а белые вещи действительно отстирываются!

Магазин работает как с оптовыми, так и розничными покупателями.

СУПЕРМАРКЕТ СВЕТИЛЬНИКОВ «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»

🏠«Стройбаза на Алмазной», павильон №34, секция 107

🌎http://msm60.ru/severnoe-siyanie

☎(8112) 60-46-34

Ассортимент супермаркета светильников «Северное сияние» увеличился: в магазине работает отдельный зал (секция 105) MW-Light, где вас ждет богатый выбор немецких светильников.

Добавим, что в супермаркете светильников «Северное сияние» всегда рады помочь сделать дом ярче и светлее! Здесь вы найдете большой ассортимент светильников. Модели в стиле «Буше», «Флористика», «Классика», «Геометрия», «Техно», «Лофт», «Модерн», «Хрусталь», а также торшеры, бра, настольные лампы (в том числе детские) и прикроватные светильники. Также в «Северном сиянии» предлагают полный ассортимент сопутствующих товаров: лампочки, выключатели, розетки, провода, плафоны, запчасти для светильников. На все товары действует гарантия.

МАГАЗИН «БЕНЗОЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ»

🏠«Стройбаза на Алмазной», павильон №18

☎8-921-218-24-40, 8-960-222-33-43

Новый магазин «БензоЭлектроИнструмент», который недавно открылся на Стройбазе на Алмазной», - это возможность приобрести качественный, зарекомендовавший себя на рынке инструмент таких производителей, как HUTER, Вихрь, Ресанта.

 

В связи с открытием в магазине действует скидка 5% на весь ассортимент. Кроме того, снижены цены на сельхозтехнику: с окончанием сезона вы можете приобрести дешевле грунтозацепы, плуги, окучники и многое другое. Как говорится, готовь сани летом, а телегу - зимой.

Кроме того, в новом магазине можно сделать заказ на стеновые блоки, тротуарную плитку, брусчатку, поребрики от местного производителя - компании «Стройевроблок».

Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной» (8112)79-35-55.

График работы рынка: понедельник - пятница с 8.30 до 19.00, суббота с 8.30 до 17.00, воскресенье с 8.30 до 16.00.

Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!

Теги: #скидки #Стройбаза на Алмазной
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Как вы относитесь к призыву сообщать в полицию о нарушителях масочного режима?
В опросе приняло участие 553 человека
24.10.2020, 09:200 Чистая выгода: акции осени от «Стройбазы на Алмазной» 24.10.2020, 09:130 В Роспотребнадзоре рассказали, когда заболеваемость COVID-19 может пойти на спад 23.10.2020, 22:570 В Бежаницком районе выявлены нарушения при вакцинации детей 23.10.2020, 22:370 Псковские школьники участвуют во Всеросийском конкурсе «Большая перемена»
23.10.2020, 22:270 Древлехранитель Псковской епархии принял участие в научной конференции, посвященной объектам культурного наследия 23.10.2020, 22:257 Названы продукты, которые подорожают в ближайшее время 23.10.2020, 22:002 Минпросвещения не планирует полностью переводить школы на «дистанционку» 23.10.2020, 21:381 «Липовый» следователь с ружьем и 80 млн рублей задержан за рулем «Мерседеса»
23.10.2020, 21:141 Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills хотят сделать обязательным 23.10.2020, 20:520 Иностранцам напомнили о мерах по урегулированию их правового положения в РФ в связи с COVID-19 23.10.2020, 20:353 Глава ВОЗ предрек очень тяжелые месяцы пандемии 23.10.2020, 20:210 Росгвардия напоминает псковичам о переносе сроков продления лицензий
23.10.2020, 19:483 Мужчину в черном продолжает искать великолукская полиция 23.10.2020, 19:310 «Акценты» Донецкого: Пуля вместо маски, «эффект Турчака» и унылый Псков 23.10.2020, 19:240 Михаил Ведерников предложил увеличить субсидии дотационным регионам на создание ФОКОТов 23.10.2020, 19:160 Состоялась встреча новых участников стипендиального проекта Детского фонда
23.10.2020, 19:094 О развитии спорта в Псковской области рассказал Михаил Ведерников на совещании полпреда 23.10.2020, 19:013 Псковстату требуются два холодильника при подготовке к переписи населения 23.10.2020, 18:520 Невельские волонтеры оцифровали 127 связанных с войной памятных мест 23.10.2020, 18:380 Минздрав пообещал, что вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной
23.10.2020, 18:280 «Точка опоры» появилась в краеведческом музее Великих Лук 23.10.2020, 18:140 Более 3 млн рублей выделено псковским предприятиям на возмещение затрат по оплате труда инвалидов 23.10.2020, 18:050 Пскович дважды продал один и тот же набор колес для автомобиля 23.10.2020, 18:000 Режим работы пунктов пропуска Эстонии и Латвии изменится с 25 октября
23.10.2020, 17:520 Министерство-кэп и его бесполезные усилия 23.10.2020, 17:477 Система отопления в доме №21 на улице Гражданской в Пскове заработает к выходным 23.10.2020, 17:440 Себежский районный суд отклонил иск о признании выборов главы муниципалитета незаконными 23.10.2020, 17:419 Плодовые деревья высадили в псковском сквере «Кораблик»
23.10.2020, 17:280 Народная общага 23.10.2020, 17:220 В Кунье размыло дорогу к одной из контейнерных площадок 23.10.2020, 17:000 Псковичей осудили за кражу оставленного без присмотра квадроцикла 23.10.2020, 16:431 Владимир Никитин прокомментировал перемены в Псковском обкоме КПРФ
23.10.2020, 16:420 Ассоциация управляющих организаций и предприятий ЖКХ создана в Псковской области 23.10.2020, 16:414 Дмитрий Быстров раскритиковал «диванных» специалистов 23.10.2020, 16:380 Щиты со статистикой ДТП устанавливают на дорогах Псковской области 23.10.2020, 16:300 Private Banking ВТБ нарастил объем активов под управлением на четверть
23.10.2020, 16:270 Псковский форум работающей молодежи может стать ежегодным 23.10.2020, 16:260 Командировка спасла собственницу «БМВ» от штрафа за парковку на месте инвалида в Пскове 23.10.2020, 16:220 Пскович предстанет перед судом за угон мотоцикла 23.10.2020, 16:134 Александр Козловский озвучил задачи псковских единороссов на выборах-2021
23.10.2020, 16:100 Винтажных кукол попытался провезти иностранец через границу в Себежском районе 23.10.2020, 16:071 Псковский городской суд изменил режим работы 23.10.2020, 16:030 Нарушитель заплатит более 5 млн рублей за незаконный провоз лесоматериалов в Пыталовском районе 23.10.2020, 16:010 Грозы ожидаются в Псковской области в ближайшие часы
23.10.2020, 15:540 Спикеры заксобраний СЗФО договорились о дистанционной межпарламентской работе 23.10.2020, 15:510 Финалистки конкурса «Мисс Псков» занялись рекламой обуви 23.10.2020, 15:428 В Псковской области общепиту запретили обслуживать посетителей ночью 23.10.2020, 15:360 Тройное ДТП и наезд на дерево спровоцировал водитель в Пскове
23.10.2020, 15:334 Дети. Школа. Карантин 23.10.2020, 15:150 Трактор за 24 тысячи евро подарили Красногородской коррекционной школе 23.10.2020, 15:110 Русло реки Великой планируют расчистить в Острове 23.10.2020, 15:080 Под Невелем ВАЗ врезался в столкнувшиеся «Мазду» и автобус, пострадали трое
23.10.2020, 15:040 Ольга Евстигнеева: Перехода на карту «Мир» для получения выплат бояться не нужно 23.10.2020, 14:590 ВТБ выдал электронные банковские гарантии KGK Group 23.10.2020, 14:511 Дмитрий Быстров назвал актуальную проблему улиц в Острове 23.10.2020, 14:490 Пикет против закрытия инфекционного отделения в Невеле пройдет 31 октября
23.10.2020, 14:470 Небольшой дождь ожидается в Псковской области в субботу 23.10.2020, 14:390 Подведены итоги первого этапа конкурса «Причудский пирог» 23.10.2020, 14:150 «Собственной персоной» с Дмитрием Быстровым. ВИДЕО 23.10.2020, 14:140 Эффективность использования потенциала исторических поселений обсудят в областном Собрании
23.10.2020, 14:131 Михайлов и Мурылев могут представить КПРФ на выборах в Госдуму в Псковской области 23.10.2020, 14:075 Более 300 пациентов с коронавирусом госпитализированы в Псковской области 23.10.2020, 14:014 В Госдуме нашли способ заставить россиян носить маски 23.10.2020, 13:470 Дом на улице Ставского в Великих Луках отремонтирован с опережением срока
23.10.2020, 13:391 Амбициозные задачи по ремонту дорог ставит глава Островского района 23.10.2020, 13:370 Алексей Силанов покинул пост главы Калининграда из-за поправок в устав 23.10.2020, 13:340 Из-за доступной ипотеки в России ухудшился выбор жилья - риэлторы 23.10.2020, 13:291 Псковская таможня вошла в тройку лидеров СЗТУ по взиманию платежей
23.10.2020, 13:200 Игорь Максимов обсудил с сотрудниками ПТС работу в условиях пандемии 23.10.2020, 13:080 В городе Дно откроется центр поддержки нуждающихся семей «Ради жизни» 23.10.2020, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Дмитрием Быстровым 23.10.2020, 13:064 Владелица убитого пса Пифа побывала на очной ставке с предполагаемым убийцей
23.10.2020, 12:510 Назад в прошлое 23.10.2020, 12:474 Видеофакт: Огромная пробка образовалась на Октябрьском проспекте 23.10.2020, 12:441 Корректировка графика вывоза ТКО возможна в Пскове 23-26 октября 23.10.2020, 12:370 Итоги проекта «Дары семьдесят пятой осени Победы» подведут 26 октября
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.