Недвижимость

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении дачной амнистии

Государственной Думой сегодня, 22 октября, в первом чтении принят проект федерального закона о продлении «дачной амнистии» (о внесении изменений в статью 70 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» и статью 16 Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), сообщает пресс-служба Совета Федерации.

Проект был внесен первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком, председателем комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олегом Мельниченко , первым заместителем председателя того же комитета СФ Андреем Шевченко, а также депутатом Государственной Думы Павлом Крашенинниковым.

Так называемая «дачная амнистия» действует до 1 марта 2021 года. «В такие сокращенные сроки многие граждане не успеют использовать предоставленные им возможности по упрощенному порядку оформления своих прав на жилые дома», - уверены авторы проекта закона, - «поэтому в интересах людей мы предложили продлить «дачную амнистию» на более долгий - пятилетний период до 1 марта 2026 года».

«Не все граждане успели адаптироваться к новым условиям строительства, введенным в 2018 году, - прокомментировал Андрей Турчак. - Важно действовать в интересах граждан и продлить «дачную амнистию» на более долгий - пятилетний период. Более того, нужно распространить ее действие на объекты, строящиеся гражданами на землях, предоставленных для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства».

Смотрите также Госдума поддержит продление дачной амнистии до 2026 года

Действие упрощенного порядка регистрации права планируется распространить и на индивидуальные жилые дома и садовые дома, возведенные на землях для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства. Благодаря этому, воспользоваться упрощенным механизмом сможет большее количество граждан.

Продление «дачной амнистии» будет являться мотивацией для людей к возобновлению строительства домов, даст реальный импульс для развития индивидуального жилищного строительства в целом и положительно скажется на благоустройстве территорий, полагают авторы законодательной инициативы.