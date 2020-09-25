Недвижимость

Из-за доступной ипотеки в России ухудшился выбор жилья - риэлторы

В России уменьшилось количество ликвидного жилья. На рынке преобладают квартиры со старым ремонтом, с плохим видом из окна, рядом с шумными автотрассами, пишут «Известия».

Причина такой ситуации кроется в повышенном спросе из-за низких ставок по ипотеке. Более того, тенденция будет развиваться благодаря продлению программы, утверждают эксперты.

Также сократился выбор квартир в новостройках.

По мнению специалистов, ближайшее полтора года жилье будет дорожать. Из-за высокого спроса рост цен может составить 1,5-2% в месяц.