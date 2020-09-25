Недвижимость

Более 2/3 регионов поддержали законопроект о всероссийской реновации

Более 2/3 российских регионов уже прислали отзывы на законопроект о программах комплексного развития территорий, предусматривающий также реконструкцию жилого фонда. Все они концептуально поддерживают документ, сообщил глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, который является одним из авторов законопроекта.

«В комитет поступили отзывы от более чем 2/3 субъектов РФ. Отрицательных отзывов нет, есть замечания по документу, но все приславшие отзывы регионы концептуально поддерживают законопроект», - цитирует Мельниченко ТАСС.

Он добавил, что к авторам законопроекта поступило порядка 40 предложений и замечаний, которые будут рассмотрены при подготовке документа ко второму чтению.

Ранее Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства дал отрицательное экспертное заключение на данный законопроект. Как отметил глава совета, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, «основным принципиальным замечанием к законопроекту является его направленность на принудительное ограничение и лишение права собственности, неприкосновенность которого гарантирована конституцией». По словам Мельниченко, законопроект не будет отозван из Госдумы из-за критики Совета.

Законопроект был внесен группой сенаторов и главой профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгением Москвичевым, он дает возможность проводить реновацию во всех регионах РФ при согласии 2/3 собственников или нанимателей квартир в многоквартирном доме. Регионы могут быть наделены полномочиями по определению порядка формирования и утверждения адресных программ, а также технических характеристик многоквартирных домов, которые могут быть включены в эти программы.