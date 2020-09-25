Недвижимость

В России запустят ипотеку на строительство частных домов

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать меры, направленные на предоставление ипотеки россиянам на строительство индивидуальных жилых домов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Срок выполнения поручения - 1 июля 2021 года.

В феврале прошлого года Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию, поручил проработать программу поддержки ИЖС. К 2024 году ежегодный объем ввода индивидуального жилья должен превысить 40 миллионов квадратных метров.

В августе этого года Минстрой России внес в правительство программу поддержки индивидуального жилищного строительства. Программа предусматривает меры по стандартизации рынка ИЖС, повышению качества и ликвидности частного жилья, снижению рисков кредиторов, стимулированию ИЖС с привлечением специализированных подрядчиков, расширению рынка за счет вовлечения в оборот новых земельных участков.

Ранее в Минстрое раскритиковали банки за торможение программы по строительству частных домов.