Недвижимость

Псковская квартирная пандемия

cartoonbank.ru

«Еще полгода назад обычную двушку в хрущевке на Рижском проспекте можно было найти за 1,2 миллиона. Сегодня дешевле, чем за 1,6 млн вы ее не купите. Даже на крайнем этаже. Даже без ремонта. Даже потерев подкову бронзового Скобаря и загадав желание», - рассказывает мне риэлтор одного из псковских агентств.

И поправляет медицинскую маску на лице. Невольно ловишь себя на мысли: хорошо, что маска не черная. А то ведь лезут в голову всякие мысли: мы же эти шесть месяцев дома просидели, на пандемии, когда все успело вырасти?

Головокружение от ипотеки

realty.rbc.ru

О возможном росте цен на жилье эксперты заговорили, как только стало известно о старте льготной программы ипотеки под 6,5%. Пока девелоперы, как на выданье - скромничали и стеснялись, обещая цены сдерживать, потенциальные покупатели с вполне объяснимым и понятным энтузиазмом бросились во все тяжкие. Не остались внакладе и банки с агентами по недвижимости: чай, не первый раз замужем.

В сухом остатке: согласно данным «Известий», по предварительным итогам 2020 года цены на российские новостройки могут показать рост на 12-15%, что касается «вторички», то здесь повышение стоимости квадратного метра может составить до 7%. Впрочем, говорить о скачке цен можно даже не дожидаясь конца года.

Вот, например, аналитика специализированного агентства «Петербургская Недвижимость», опубликованная в начале октября в «Коммерсанте»: за девять месяцев текущего года цены на «новую вторичку» (дома, сданные в течение последних 10 лет) выросли в обжитых локациях Петербурга на 15%. Это соответствует росту цен на первичном рынке жилья. Средняя стоимость одного квадратного метра увеличилась до 141,6 тыс. рублей.

Ищем данные по псковскому рынку - и светлеет на сердце: согласно Псковстату, во втором квартале 2020 года по сравнению с первым цена за квадрат на рынке новостроек изменилась всего на 407 рублей (с 38227 рублей до 38634). Вторичка тоже «подросла» незначительно - с 37471 рубля до 37897. Какие же мы белые и пушистые в сравнении с алчными столицами...

Квартира на взлет

Неужели псковский рынок и вправду не поддался на соблазн пойти за спросом и поднять ценники? На самом деле ситуация далека от идиллической (справедливости ради отметим, что Псковстат пока не опубликовал сведения о ценах в третьем квартале - возможно, они в большей степени покажут реальное положение дел). Псковские специалисты оценивают рост цен в диапазоне от 5 до 15% в зависимости от района и планировки квартиры.

«По сравнению с началом года цены на первичном рынке увеличились примерно на 3000-4000 рублей за квадратный метр, - говорит директор агентства недвижимости «АРТ ЭСТЕЙТ» Артем Солодков. - Это связано с тем, что спрос вырос, а предложение на рынке небольшое. Похожая ситуация - на рынке вторичного жилья. Там ценник тоже вырос из-за дефицита предложения».

Рост цен на жилье констатирует и директор агентства недвижимости «Авентин-Псков» Роман Максименко. «Застройщики поднимали цены за лето неоднократно, - поясняет он. - На 500 рублей, на тысячу, в итоге стоимость на квартиры в новостройках поднялась на 10-15%. То, что стоило до пандемии 38000 рублей за квадратный метр, сейчас стоит 43000-44000 рублей».

Ценники на квартиры во вторичном жилом фонде тоже растут, но с небольшим опозданием: здесь подорожание началось с середины лета. Роман Максименко также называет в числе причин роста цен огромный ажиотаж на рынке недвижимости в сочетании с отсутствием интересных квартир: все более-менее аппетитные объекты псковичи уже смели.

«Мы работаем уже больше 12 лет, но такого ажиотажного поведения на рынке недвижимости не припомним, - говорит директор

агентства «Авентин-Псков». - Чтобы пять месяцев подряд рынок рос, не говоря уже о росте к предыдущему году, из месяца в месяц!?.»

Оптимизм пессимизма

С точки зрения здравого смысла ситуация выглядит странно. Лучше всего ее выразит фраза, которую часто можно было услышать в Пскове 90-х: «Ни у кого денег нет, а в выходные автобусы до рынка идут битком». Почему псковичи, который год попадающие в грустные строчки рейтингов по безработице, уровню доходов и смертности, выстраиваются в очереди за дорожающим жильем?

Причин несколько, говорит Роман Максименко. Во-первых, это та самая господдержка ипотеки, благодаря которой льготная процентная ставка снизилась до 6,5% (в некоторых банках даже появились предложения под 6,1%). В конце прошлой недели стало известно, что срок действия этой программы продлили до 1 июля 2021 года, а значит, общий ажиотаж несколько снизится: люди осознают, что появились гарантии дешевых ставок, и у них есть время на раздумье и принятие решения.

Вторая причина неожиданной платежеспособности псковичей - огромный скачок курса евро, который на автомате включил наши глубинные генетические программы по сохранению сбережений, где первой в списке значится «покупка квартиры». В сентябре 2019 года опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) показал: 44% граждан считают недвижимость самым надежным способом вложения средств, 37% – еще и самым выгодным. По этим свойствам квадратные метры опередили и банковские вклады, и валюту. Эксперты поддерживают «глас народа», отмечая, что в последнее время российские инвесторы начали следовать совету – пережидать смутное время в квадратных метрах.

Свою роль в истории с ростом цен на недвижимость сыграло и снижение ключевой ставки Центробанка до 4,25%, считает директор

агентства недвижимости «Авентин-Псков». «Люди понимают, что депозиты дешевеют, хранить деньги на счетах с доходностью 3% годовых становится неинтересно, - поясняет Роман Максименко. - Недвижимость становится для них способом сохранить то, что есть».

Ну и, кроме того, никуда не делись люди, которые просто решают текущие жилищные вопросы, так сказать, по семейным обстоятельствам: несмотря на пандемию, люди женятся, рожают детей, разводятся, умирают...

Откат нормальный

Псковские риэлторы считают, что рост цен, скорее всего, прекратится в ближайшее время: ценники уже достигли своего пика, подниматься выше уже некуда. «Будет небольшой откат постепенно, через какое-то время цена вернется на исходную», - прогнозирует Артем Солодков.

Ажиотаж, впрочем, сохранится до конца года: предновогодние месяцы традиционно считаются высоким сезоном в недвижимости. «В январе мы будем дооформлять документы по сделкам, в которые вошли в ноябре-декабре, - объясняет Роман Максименко, - а в феврале нас ждет "похмельный синдром" после такого "веселья"».

Правда, он имеет в виду не столько спад цен, сколько спад спроса, который выльется в нестабильность общей ситуации. «С началом пандемии у нас сложился рынок продавца, когда условия диктует продавец. В начале следующего года рынок перевернется обратно в рынок покупателя. А любые перевороты рынка сопряжены для клиента, прежде всего, со сложным пониманием ситуации. Люди не знают, как быть, что делать, куда двигаться. Соответственно, мы увидим, что будут появляться залоговые квартиры: домохозяйства не будут справляться с тем, что они когда-то на эмоциях набрали».

Не может не измениться и картина с выдачей льготных ипотечных кредитов. Банки все чаще прибегают к секторальным отказам: у вас хорошая кредитная история, вы ничего не нарушали никогда, у вас приличный доход, но вам не дадут кредит просто потому, что вы работаете в рискованном секторе. Например, в общепите, туризме, гостинице - в общем, список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей вам в помощь. Как говорят риэлторы, таких случаев в Пскове уже полным-полно.

«Все это будет очень сильно путать людей, - прогнозирует Роман Максименко. - Самое важное в этой ситуации - обращаться к профессионалам, мы консультируем бесплатно. У нас есть опыт: мы видели рынок и таким, и другим. Главное - чтобы люди понимали, что не нужно пытаться продать или купить квартиру самостоятельно, не ориентируясь в рынке и ценах».

***

По данным опроса «ВЦИОМ-Спутник» (1,7 тыс. граждан, 22 октября), только 15% считают, что самый тяжелый период мы переживаем сейчас, 60% респондентов убеждены, что экономический кризис впереди.

Неуверенность в будущем заставляет в срочном порядке переводить денежные сбережения в более осязаемые ценности: всплеск спроса отмечают не только в псковских агентствах недвижимости, но и в автосалонах, в ювелирных, в магазинах бытовой техники. Логика тренда «Налетай - подорожало!» понятна: купить надо сейчас, дальше будет дороже...

Елена Никитина