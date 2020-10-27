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Обещанного три года ждут

06.11.2020 12:41|ПсковКомментариев: 0

Три года - столько времени в среднем приходится ждать сиротам Псковской области для того, чтобы получить жилье, гарантированное им законодательством нашей страны. Много это или мало? А представьте: окончил человек училище, выселился из общежития - и оказался на улице. Без работы, без жилья, без прописки (а следовательно, и без социальных льгот, на которые мог бы рассчитывать). Хорошо, если у него есть хоть какая-то поддержка - друзья, приемная семья. Если помощи искать негде, пиши-пропало. Заведите в поисковик портала ведерников.рф запрос «сирота» - вы увидите, со сколькими сложностями сталкиваются молодые люди, оказавшиеся когда-то без родителей...

Как псковские сироты борются с очередями на жилье, какие меры предпринимаются регионом и муниципалитетом для сокращения числа нуждающихся и что может сделать государство для решения сложившейся ситуации? Об этом мы поговорили с представителями местной власти и «Детской деревни – SOS Псков».

Сиротские метры

Бараки без удобств, убогая комнатушка без ремонта, соседи-алкоголики и адрес «куда Макар телят не гонял»: еще недавно псковские сироты могли получить именно такие «квадратные метры», причем с точки зрения закона - абсолютно обоснованно. Однако два года назад власти, наконец, сжалились над «детдомовцами» и внесли целый ряд поправок в действующие нормативные акты, касающиеся жилья для сирот.

По словам психолога «Детской деревни – SOS Псков» Елены Гавриловой, эти изменения в значительной степени улучшили ситуацию. Прежде всего, законодатели отменили старый принцип, согласно которому сироты могли претендовать на получение бесплатного жилья лишь до 23 лет. Не успел - добро пожаловать на улицу. Так часто и случалось, например, с ребятами, которые после училищ шли служить «срочку». С января 2019 года правом на жилье сирота может воспользоваться единожды в любом возрасте. Кроме того, отменена практика предоставления жилья по месту установления факта сиротства. Предположим, изъяли ребенка в деревне Новоржевского района, - туда ему и дорога по достижении 18 лет. А есть там квартиры, соответствующие требованиям, или нет - никого не волновало. Буква закона соблюдена - и прекрасно. Сейчас ребенок из числа детей-сирот по достижении совершеннолетия имеет право получить жилье там, где он привык проживать.

«В приемных семьях «Детской деревни – SOS Псков» проживают дети более чем из 11 районов Псковской области, - объясняет Елена Гаврилова. - Поскольку они здесь растут, заканчивают школу, получают профессиональное образование, включаются в круг общения, они имеют право на получение жилья в Пскове - это хорошо».

К плюсам психолог относит и нововведения, согласно которым жилье не сразу передается в собственность сирот - оно дается на пять лет в социальный найм. Таким образом, удается спасать социально незрелых ребят, которые плохо представляют себе ценность квартиры и необходимость оплаты коммуналки, от разного рода мошенников.

Еще одна положительная сторона: если раньше в каждом районе устанавливалась своя норма по метражу (например, в Пскове на ребенка полагалось не менее 18 м благоустроенного жилья, а, допустим, в Острове фигурировала цифра в 6 квадратов), то теперь она является общефедеральной - не менее 25 метров. А это уже как минимум студия.

Ваш номер - 324

«Уважаемый Владимир Сергеевич! Решением жилищной комиссии по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от 23.05.2014 (протокол № 5) Вы включены в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей... По состоянию на 21.09.2020 Ваш номер в списке — 324. Вы не включены в выписку из списка на обеспечение жилыми помещениями в 2020 году. При включении в выписку из списка в соответствующем году, вы будете письменно проинформированы территориальным подразделением органа опеки и попечительства» (ответ представителей комитета по соцзащите на один из запросов).

Сегодня каждый псковский сирота должен знать свой номер в очереди назубок, как гимн РФ. От «выписки из списка» зависит многое: социальная адаптация, перспективы поиска работы, чувство уверенности в завтрашнем дне. На конец октября этого года в регионе, по информации комитета по социальной защите Псковской области, в очереди на жилье в возрасте от 18 лет и старше числится 1706 человек. Из них 472 человека - в Пскове, сообщили на наш запрос в администрации города.

В августе прошлого года губернатор области Михаил Ведерников озвучивал сведения о том, что для полного решения вопроса с обеспечением детей-сирот жильем, Псковской области нужно 2,6 млрд рублей. На «верху» услышали крик о помощи: в конце сентября региону выделили из федерального бюджета 206 млн рублей, что позволит обеспечить квартирами 174 сироты.

«Наверное, это заслуга команды губернатора, областных властей, - радуется Елена Гаврилова. - Я знаю, что квартиры эти закупаются. У нас уже третий ребенок, которому в этом году  исполнилось 18 лет, предложено жилье. Такое на моей памяти происходит впервые. До этого мы даже предположить не могли, сколько будем стоять в очереди... Жилье - это основа адаптации к самостоятельной жизни. Есть жилье - уже есть на что ребенку в жизни опереться. Очевидно, что-то хорошее в этом направлении делается. Я вижу это не со стороны чиновника, а изнутри. Мы всегда сопровождаем, поддерживаем ребят после того, как они уходят в самостоятельную жизнь. Звонят и говорят: "Возьми свою квартиру"».

Судный день

Впрочем, несмотря на ощутимые подвижки, псковским сиротам по-прежнему приходится бороться за жилье. «Вы же, наверное, в курсе, что фактически на сегодня есть две очереди сирот на жилье?» - спрашивает приемная мать одной из девушек.

Удивительно, но факт: в одной очереди - те, кто оказался в очереди в 14 лет и тихо-мирно ждет у моря погоды, в другой - те, кто решил выйти в суд с требованием предоставить им жилье.

В частности, как сообщила председатель комитета по соцзащите Ольга Евстигнеева, в органах местного самоуправления в настоящее время на исполнении имеется 317 судебных решений по предоставлению жилых помещений лицам из числа детей-сирот, большая часть которых инициирована прокуратурой Псковской области. «Лимиты денежных средств на исполнение 192 судебных решений предусмотрены в 2020 году, исполнение оставшихся судебных решений планируется в 2021 году, - отметила чиновник. - В целях снижения остроты проблемы жилищного устройства лиц из числа детей-сирот указанные лица за счет средств областного бюджета размещаются во временных жилых помещениях или получают компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений. В 2020 году данной мерой социальной поддержки воспользовался 231 человек».

Что касается Пскова, то в производстве Псковского городского суда на данный момент на рассмотрении находится 14 исковых материалов по требованиям сирот к администрации города об обеспечении жилыми помещениями. Еще 28 решений Псковского городского суда, обязывающих муниципалитет предоставить сиротам жилые помещения, обжалуются в апелляционной инстанции.

«Администрация не отказывает нам, - объясняют сироты. - Просто стоять в очереди ты можешь долго. Все честно, никаких отписок, просто почему-то не закуплено было жилье. Может, его мало. Но всегда можно позвонить и спросить: какой я в очереди по жилью, тебе назовут номер. Все совершенно прозрачно, но очередь почти не движется, и ты там можешь достаточно долго стоять».

Судебные тяжбы - непростое занятие для любого, что уж говорить о сироте: потребуются и деньги, и нервы, и время, и знание законов. Суд рассматривает все факты по совокупности: ребенку-сироте потребуется подтвердить, что он вырос в Пскове или области, учился здесь, у него сложился привычный круг общения, что здесь живет, например, приемная мать. В общем, придется собрать кучу бумаг. Но овчинка стоит выделки: судьи всегда принимают сторону сирот и обязуют тот или иной муниципалитет выдать квартиру.

Впрочем, в «Детской деревне – SOS Псков» полны оптимизма: если регион начал получать дополнительные средства на покупку квартир, есть шанс, что в скором времени проблема утратит свою остроту, и в суд уже никто не пойдет. «Я вижу, что, правда, много делается сегодня чиновниками, - говорит Елена Гаврилова. - Люди заинтересованы в том, чтобы ситуация менялась: если есть квартира, они ее распределят. Вот, когда ее нет, сделать уже ничего не могут».

Дом, милый дом

Псковская область, конечно, не единственный регион, столкнувшийся с проблемой предоставления жилья сиротам. Однако, в ряде других регионов Северо-Западного федерального округа, в частности, в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях это право детей полностью обеспечивается. Эксперты, чиновники, юристы говорят о целом «веере» причин такого отставания, а следовательно, и о нескольких способах решения вопроса.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в рамках заседания координационного совета детских уполномоченных в субъектах СЗФО, посвященного реализации прав на жилье лиц из категории детей-сирот, рассказала на своей Instagram-странице, что «все участники совещания отмечают необходимость увеличения доли федерального софинансирования на данные нужды. На сегодняшний день, это всего 12% от общего объема средств. 88% ложатся на плечи региональных бюджетов».

С этой позицией во многом согласны и в региональном комитете по соцзащите. «Для решения сложившейся ситуации необходимо строительство новых домов, квартиры в которых могут быть приобретены для детей-сирот и лиц из их числа, в том числе в районных центрах, и финансирование, достаточное для приобретения этих квартир», - отмечает Ольга Евстигнеева.

По ее словам, администрацией региона прорабатываются вопросы строительства новых домов для этих целей и выделения денежных средств, в том числе из федерального бюджета. Дополнительные деньги, выделенные в сентябре, - как раз результат этой работы. Сейчас муниципалитеты приобретают квартиры: все ребята из числа детей-сирот, кому в 2020 году будет предоставлено жилое помещение, уже извещены об этом, заверили нас в администрации области.

Иная позиция - у псковских чиновников. Как следует из документа за подписью заместителя главы администрации города Елены Жгут, «проблемы с обеспечением сирот жилыми помещениями мог бы решить государственный жилищный сертификат — именной документ, удостоверяющий право сироты на однократное получение выплаты для приобретения жилого помещения в собственность».

В феврале этого года Минпросвещения опубликовало проект федерального закона, в котором была прописана возможность детей-сирот получать жилищный сертификат на сумму около 1,5 млн рублей после того, как им исполнится 25 лет. Предполагается, что закон выступит в силу с 1 января 2021 года.

Почему именно такая сумма? Расчеты простые: 33 кв. м на одного человека. Примерная средняя стоимость квадратного метра - 45 068 рубля. Это средняя цифра по России за 2019 год. Кстати, в Приморском крае такая практика действует уже больше года: в прошлом году там было выдано 133 сертификата, 104 человека по ним получили жилье. В 2020 году планировалось выдать более 500 сертификатов.

***

«Хочется жить по-человечески», - эти слова можно прочитать в одной из просьб, размещенных на портале губернатора ведерников.рф. А можно не только прочитать, но и сделать так, что в Псковской области в принципе забудут о таком явлении, как очередь сирот на жилые метры. Первые шаги уже предприняты.

Елена Никитина

Теги: #жилье #дети-сироты
Источник: Псковская Лента Новостей
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