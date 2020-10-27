Недвижимость

В России запретят застраивать земли под органические культуры

Земельные участки, необходимые для производства органической продукции, намерены отнести к особо ценным сельскохозяйственным землям и запретить на них строительство. Поправки в Земельный кодекс готовит Министерство сельского хозяйства России.

В настоящее время к особо ценным землям относятся участки, на которых есть важные природные объекты или объекты культурного наследия: редкие ландшафты, участки для деятельности научно-исследовательских организаций и так далее. Собственники и арендаторы таких земель обязаны сохранить их, пишет газета «Известия».

В новых поправках Минсельхоз опишет критерии, по которым можно будет определить такие значимые для государства участки. За властями регионов закрепят обязанность устанавливать их границы.

Идея включить земли для производства органики в число особо ценных направлена на то, чтобы не допустить их использования вне сельского хозяйства. «Производство органической продукции (экологически чистой) существенно отличается от обычной, в нем применяют другие технологии», - пояснили в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко.

Проработка вопроса по уточнению критериев особо ценных сельскохозяйственных земель ведется по поручению президента Владимира Путина.