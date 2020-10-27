Недвижимость

В России установлен новый рекорд по выдаче ипотеки

В России с начала текущего года выдали больше ипотечных кредитов, чем в рекордном 2018 году. Так, к концу октября объем выданной с начала 2020 года ипотеки достиг 3,25 трлн рублей, следует из предварительных данных «Дом.РФ» и Frank RG. В 2018 году он равнялся 3,01 трлн рублей, а в 2019 — 2,85 трлн рублей, пишут «Известия».

По словам младшего редактора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерины Щурихиной, данные рекордные показатели объясняются общим снижением ставок и реализацией льготной ипотеки под 6,5%. «Как следствие, летом и осенью на рынок могли выйти заемщики, которые планировали приобретать жилье позднее, но поспешили сделать это раньше, чтобы воспользоваться льготными условиями», - приводит ее слова РБК.

При этом выдача жилищных кредитов в октябре 2020 года достигла исторического максимума — 550 млрд рублей. До этого рекордные показатели обновлялись в июле (362 млрд), августе (393 млрд) и сентябре (504 млрд). По оценкам «Дом.РФ», в целом за текущий год может быть выдано более 1,5 млн кредитов на сумму около 3,7 млрд рублей.

29 октября сообщалось, что правительство России примет решение о возможном продлении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых к концу первого полугодия 2021 года.