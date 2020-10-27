Понятие социальной нормы площади жилья может исчезнуть из областного законодательства

На рассмотрение депутатов поступил законопроект, который предлагает исключить из полномочий органов исполнительной власти Псковской области установление социальной нормы площади жилья для предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и коммунальных услуг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Проект закона «О внесении изменений в статью 28 Закона Псковской области «О системе органов исполнительной власти Псковской области» в Собрание внес губернатор, разработал его областной комитет по строительству и ЖКХ.
Корректировка регионального закона продиктована правовыми нормами, действующими на уровне государства – в федеральном законодательстве понятие «социальная норма площади жилья» отсутствует, а для установления ограничения фактической площади при предоставлении гражданам мер социальной поддержки применяются региональные стандарты нормативной площади жилого помещения, используемые для расчёта субсидий на оплату коммунальных услуг. Соответствующее положение прописано в Жилищном кодексе РФ.
На территории Псковской области региональные стандарты установлены приказом профильного органа исполнительной власти и действуют с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года.
В случае принятия депутатским корпусом обновлённой редакции закона «О системе органов исполнительной власти Псковской области» потребуется внести изменения в ряд областных нормативных правовых актов, в том числе в законы «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Псковской области» и «О социальной поддержке многодетных семей». Выделение дополнительных средств из областного бюджета не потребуется.
Спикер регионального парламента Александр Котов своей резолюцией направил поступивший законопроект в два комитета – по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, а также по законодательству и местному самоуправлению. Решение о включении законопроекта в сессионную повестку примет Совет Собрания.