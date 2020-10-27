Недвижимость

Расселение аварийного жилья решили ускорить поправками в Градостроительный кодекс

В Госдуме РФ рассмотрят законопроект об ускорении расселения ветхого и аварийного жилья. Обновленный институт «комплексного развития территорий» (КРТ), как предлагается в документе, позволит привлечь к реконструкции городской застройки частные средства, ограничить точечную застройку и строительство кварталов «в чистом поле», частично снимет проблему дефицита средств на капремонт, сообщает пресс-служба федерального парламента.



Источник: mk.ru

Авторами проекта поправок в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты РФ о совершенствовании института комплексного развития территорий и механизмов расселения аварийного и ветхого жилья стала группа сенаторов и председатель комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ Евгений Москвичев.

Основная цель законопроекта - ускорить выполнение программы расселения ветхого и аварийного жилья в РФ, которая в течение десятилетия станет, по мнению разработчиков, необратимой: более 40% многоквартирного фонда в РФ старше 50 лет, возложение на бюджет расходов по строительству нового жилого фонда невозможно, а накопления в фондах капремонта именно эту проблему решить не в состоянии.

Кроме того, по мнению авторов, строительство новых жилых массивов на окраинах городов также вряд ли может быть выходом - во многих городах инфраструктура внутри может быть реконструирована в рамках КРТ. Это, в первую очередь, позволит привлечь к строительству частные средства.

Сам механизм КРТ, который, по замыслу авторов, может прийти на смену недостаточно востребованным и сложным инструментам, существующим сегодня, позволит заниматься застройкой территорий с ветхим жильем быстрее и эффективнее.

В качестве критериев определения границ территории комплексного развития законопроектом предусматривается, что земельные участки, занятые аварийным или иным жильем, подлежащим сносу, реконструкции, промышленной зоной, должны занимать не менее 50% территории, в отношении которой принимается решение о ее комплексном развитии. Механизм территориального планирования в этом случае будет работать в особом упрощенном порядке.

В документе подчеркивается, что вхождение в программу КРТ для региона - возможность, но не обязанность.