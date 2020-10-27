Недвижимость

Михаил Ведерников: У нас создан полный инструментарий для улучшения жилищных условий многодетных семей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем традиционном еженедельном видеообращении к жителям региона, размещенном в Instagram-аккаунте, заявил, что в области создан «хороший пакет и полный инструментарий для улучшения жилищных условий многодетных семей», и выразил надежду, что им воспользуется как можно больше жителей региона.

Так, Михаил Ведерников напомнил, что завершена подготовка 711 земельных участков для передачи многодетным семьям в деревне Борисовичи. Каждый участок – это 15 соток земли, которые можно использовать по частное строительство.

«Для реализации этого решения была проведена колоссальная работа, она заняла почти два года. Все это время подбиралась земля, готовился проект планировки, проводилось межевание и кадастровые работы, подготовка необходимых документов. На сегодняшний день почти половина семей, которые стоят в очереди, уже получили уведомления», - рассказал он.

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Глава региона также напомнил, что в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в сотрудничестве с Россельхозбанком в Псковской области реализуется льготное ипотечное кредитование по ставке вплоть до 2,7%. Кредит доступен всем жителям области, кроме прописанных в Пскове и Великих Луках. Что особенно важно, в качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал.

«На этой неделе мы встречались с руководителем регионального филиала Россельхозбанка Дмитрием Алемасовым и договорились о ряде мер об ускорении выдачи кредитов. В совокупности получается достаточно хороший пакет и полный инструментарий для улучшения жилищных условий многодетных семей, и я искренне надеюсь, что им воспользуется как можно больше жителей Псковской области», - заключил Михаил Ведерников.