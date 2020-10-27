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Алексей Кириллов: Вопрос переселения из аварийного жилья актуален для Псковской области

15.11.2020 22:00|ПсковКомментариев: 1

Вопрос переселения из аварийного жилья очень актуален для Псковской области. Об этом заявил координатор партийного проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» в Псковской области Алексей Кириллов. 

«Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с генеральным директором Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным озвучил, что в настоящее время в Псковской области требуется расселить свыше 40 тысяч м2 жилья. За прошлый год и часть текущего года в общей сложности расселено 1,2 тысячи м2 аварийного жилья. Практически готовы к сдаче два многоквартирных жилых дома в Великолукском и Дновском районах, общая площадь которых составляет более 3 тысяч м2 жилья. Это позволит региону перевыполнить целевые показатели первого этапа, - рассказал Алексей Кириллов. -  Кроме того, в регионе много проблемных домов. Ко мне часто обращаются собственники помещений таких домов с просьбой разъяснить порядок признания дома аварийным. Создание единой цифровой базы МКД позволит собственникам получать актуальную информацию о состоянии своего дома, что будет способствовать более эффективному управлению домом. И я полностью поддерживаю инициативу расселения в индивидуальные дома людей, проживающих в ветхом и аварийном жилье. Предложенная мера очень важна для нашего региона».

Отметим, в России до 1 января 2017 года признано аварийным порядка 10,5 миллионов квадратных метров жилья, озвучил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров. Он отметил – по прогнозам Минстроя и Фонда содействия реформированию ЖКХ, до 2024 года в эту категорию войдет еще 15 миллионов квадратных метров, до 2030 — 30. При этом, по данным Росстата за 2019 год, в стране порядка 101 миллиона квадратных метров жилья находится в высокой степени износа — больше 65%. То есть, проблема назрела - программу по расселению необходимо ускорить.

«Единая Россия» предлагает законодательно обеспечить возможность расселения в индивидуальные дома людей, проживающих в ветхом и аварийном жилье. Об этом заявил руководитель рабочей группы президиума генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский.

«Одновременно с развитием сегмента ИЖС эта мера позволит ускорить расселение аварийных домов в малых городах и населенных пунктах, в которых нецелесообразно развивать сегмент многоквартирных домов», — отметил он.  Кроме того, подчеркнул парламентарий, это позволит людям сэкономить на переезде в крупные города.

Отмечается, что принципиально важно разобраться с ограниченно-работоспособными домами — они пока не признаны аварийными, однако уже являются проблемными. Нужно разработать правила по их обслуживанию — обычный капремонт здесь не подходит. Сейчас собственники квартир в этих домах платят обычные взносы в фонд капремонта — как и жители новостроек.  «Это вызывает обоснованное возмущение у граждан. Нужно снизить эту плату», — отметил Александр Якубовский.

Еще одно предложение партии - цифровая трансформация оценки состояния домов.

«Собственники жилья и другие заинтересованные лица должны иметь возможность получить заключение о состоянии дома и его конструктивных элементов в цифровом виде. Для этого необходимо трансформировать процедуры оценки состояния домов – они также должны быть ориентированы на сбор информации в цифровом виде», – заявил Александр Якубовский.

Чтобы обеспечить открытый доступ к официальной информации о состоянии дома, «Единая Россия» предлагает создать единую цифровую базу МКД.

Теги: #Единая Россия #аварийное жилье
Источник: Псковская Лента Новостей
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